Procès des viols de Mazan: les audiences reprennent en présence de Dominique Pelicot

Marseille, France | AFP | mardi 30/09/2024 - Dominique Pelicot, principal accusé au procès des viols de Mazan, a fait son retour mardi dans le box de la cour criminelle de Vaucluse, qui va étudier les profils psychologiques d'un troisième groupe de ses coaccusés, au nombre de sept cette semaine.



Le président de la cour, Roger Arata, a ouvert cette vingtième journée d'audience de ce procès emblématique de la soumission chimique et des violences sexuelles sans apporter de précisions sur l'état de santé de M. Pelicot, 71 ans, qui avait été dispensé pour la journée de lundi pour raison médicale.



Il souffre de quelques "douleurs causées par l'enlèvement de la sonde" puis sa remise, a indiqué à l'AFP son avocate, Me Béatrice Zavarro, précisant qu'un nouveau rendez-vous médical était prévu "prochainement".



Le procès, débuté le 2 septembre et prévu pour durer jusqu'au 20 décembre, avait déjà été suspendu deux journées mi-septembre en raison de l'absence de M. Pelicot, souffrant de soucis intestinaux.



Pendant dix ans, de juillet 2011 à octobre 2020, le septuagénaire a drogué sa femme aux anxiolytiques pour ensuite la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes qu'il invitait sur internet.



A ses côtés, 50 hommes, âgés de 26 à 74 ans, sont jugés à Avignon, pour la plupart poursuivis pour viols aggravés, des faits pour lesquels ils encourent 20 ans de réclusion criminelle.



Dix-huit de ces accusés, dont Dominique Pelicot, comparaissent détenus. Trente-deux autres comparaissent libres, le dernier, en fuite, étant jugé in absentia.



Après avoir entendu les enquêteurs de personnalité lundi, la cour a poursuivi l'étude du troisième groupe de sept accusés mardi par les auditions des experts psychologues. Puis ce sera au tour des experts psychiatres mercredi.



Parmi ces sept hommes qui devraient être interrogés à la barre jeudi figure notamment le cas de Jérôme V., 46 ans, ancien employé dans un magasin d'alimentation, venu à six reprises en 2020 agresser sexuellement Gisèle Pelicot au domicile conjugal du couple à Mazan (Vaucluse), dans le sud-est de la France.



Les six autres accusés sont Simone M., 43 ans, ouvrier dans le BTP après 12 années chez les chasseurs alpins, Adrien L., 34 ans, déjà condamné à 14 ans de prison pour trois précédents viols sur ses concubines, Thierry P., artisan frigoriste de 61 ans, également mis en examen pour détention d'images pédopornographiques, Jean T., 52 ans, ancien couvreur, Redouane E., 55 ans, un infirmier libéral, ou enfin Thierry P., 54 ans, ex-maçon qui avait sombré dans l'alcoolisme après la mort de son fils de 18 ans dans un accident de voiture.