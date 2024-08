Prison pour les deux trafiquantes

Tahiti, le 6 août 2024 - Deux femmes de 30 ans ont été condamnées lundi en comparution immédiate pour trafic d’ice. La première, déjà condamnée en 2020 pour des faits similaires, a écopé de 18 mois de prison ferme. La seconde, une mère de famille inconnue de la justice, a quant à elle écopé de 18 mois de sursis.



Le tribunal correctionnel a jugé, lundi en comparution immédiate, deux femmes âgées de 30 ans qui étaient poursuivies pour s’être livrées à du trafic d’ice. Le 4 août dernier, l’une des deux prévenues, primodélinquante et mère de trois enfants, avait été interpellée dans sa voiture sur un parking à Taiarapu-Est lors d’un contrôle douanier. Un peu plus de deux grammes d’ice, du paka ainsi que de l’argent avaient été découverts dans son véhicule. La trentenaire avait alors dénoncé l’une de ses connaissances, une ancienne infirmière du Taaone déjà condamnée pour trafic d’ice, comme étant celle qui finançait l’achat de la drogue.



Lors de l’audience qui s’est donc déroulée lundi, les deux prévenues ont chacune tenté de faire porter la responsabilité de ce petit trafic à l’autre. La mère de famille a ainsi expliqué qu’elle avait revendu de la drogue pour pouvoir se payer sa propre consommation et ce, alors qu’elle traversait une période douloureuse à la suite du décès de ses parents. La seconde mise en cause, qui gagne désormais sa vie en gardant des enfants, a quant à elle reconnu les faits a minima. Face à ces deux versions, le procureur de la République a conclu que le niveau de responsabilité des deux intéressées était “identique”. Dix-huit mois de prison dont neuf avec sursis ont été requis contre la mère de famille et 18 mois ferme à l’encontre de la récidiviste.



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions concernant l’infirmière. Il a en revanche condamné la mère de famille à 18 mois de prison assortis du sursis intégral.