Prévention du zona: un vaccin remboursé pour toutes les personnes âgées

Paris, France | AFP | mardi 10/12/2024 - Le vaccin du laboratoire britannique GSK contre le zona va être pris en charge en France pour les personnes âgées et les adultes dont le système immunitaire est défaillant, selon un arrêté publié mardi au Journal officiel.



Jusqu’ici, le vaccin Shingrix, recommandé depuis mars 2024 pour les personnes de 18 ans et plus dont le système immunitaire est défaillant, ainsi que pour les personnes âgées de 65 ans et plus, était disponible en pharmacies de ville mais sans être remboursé.



Il était remboursé depuis mai à 100% uniquement à l’hôpital dans le cadre d'un dispositif dit d'accès direct, une procédure de prise en charge anticipée pour cetains médicaments.



La prise en charge par l'assurance maladie est prévue pour "la prévention du zona et des névralgies post-zostériennes chez les adultes de 65 ans et plus, et les adultes de 18 ans et plus ayant un risque accru de zona", détaille l'arrêté.



"Cette étape signifie également que les pharmaciens d’officine, les infirmiers, les biologistes médicaux pourront dorénavant prescrire et administrer Shingrix", souligne dans un communiqué le laboratoire GSK qui commercialise le Shingrix dans plus de 40 pays.



Le zona est une infection qui peut toucher toutes les personnes qui ont eu la varicelle. Il est dû à la réactivation du virus varicelle-zona, qui peut se produire quand le système immunitaire est affaibli en raison par exemple d’une maladie, d’un traitement (comme une chimiothérapie) ou de l’âge, selon la Haute autorité de santé (HAS).



La HAS avait conclu en mars que "’efficacité du vaccin Shingrix était "bien supérieure à celle du vaccin Zostavax" recommandé depuis 2013 pour les personnes âgées.