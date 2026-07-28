

Présidentielle: un sondage confirme la dynamique de Mélenchon, Philippe reste légèrement devant (Ifop)

Paris, France, le 26 août 2026. La dynamique de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle est confirmée par une sondage Ifop-Fiducial publié mercredi, même si Edouard Philippe reste légèrement devant le candidat insoumis.





Dans cette étude pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, Marine Le Pen est toujours largement en tête en vue de l'élection du printemps, avec 33% à 35% des intentions de vote au premier tour, mais reflue un peu par rapport aux 36% enregistrés lors de la précédente édition début juillet juste après la confirmation de sa candidature.



Derrière, la compétition pour affronter la candidate du Rassemblement national au second tour est serrée.



S'il est l'unique candidat du bloc central, le président du parti Horizons Edouard Philippe s'impose de justesse avec 18% à 21% (selon les configurations à gauche), juste devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 17% à 19%. Mais le premier recule légèrement par rapport à juillet quand le deuxième poursuit sa progression.



En revanche, si Gabriel Attal représente le bloc central (14-15%), ou si les deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron sont tous les deux candidats (14,5% pour Philippe, 8% pour Attal), le leader de La France insoumise arrive devant, avec 16% à 18,5% des intentions de vote.



Raphaël Glucksmann, qui vient de se déclarer candidat dans le cadre d'une primaire co-organisée avec le PS, est lui aussi en hausse par rapport à juillet avec 11% à 18% selon les configurations du bloc central et la présence, ou non, de l'écologiste Marine Tondelier et du communiste Fabien Roussel. Le sondage a été réalisé lundi et mardi, après l'annonce de candidature du social-démocrate.



L'étude teste aussi une hypothèse François Hollande candidat unique de la gauche hors LFI, donné à 12%.



Le candidat des Républicains, Bruno Retailleau, évolue lui entre 6% et 9% dans toutes ces hypothèses. Il grimpe à 12% en cas de candidature de l'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour représenter le bloc central (sondé à 6%).



Ce sondage suit celui de Harris interactive-Toluna qui a suscité de nombreux commentaires en début de semaine, montrant Jean-Luc Mélenchon en train de rattraper Edouard Philippe.



Dans l'étude Ifop, au second tour, Marine Le Pen est donnée gagnante dans toutes les hypothèses, avec 52% face à Edouard Philippe (48%), qui remonte un peu par rapport au début de l'été, 54% face à Gabriel Attal ou François Hollande, 55% face à Raphaël Glucksmann et 67% face à Jean-Luc Mélenchon.



L'enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.598 personnes représentatif de la population, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,1 et 2,5 points.

Rédigé par AFP le Mercredi 26 Août 2026 à 11:37 | Lu 65 fois





