

Présidentielle : Retailleau veut "revaloriser" les salaires des professeurs

Boulogne-Billancourt, France, le 31 août 2026. Le candidat LR à l'Elysée Bruno Retailleau s'est engagé lundi à "revaloriser nettement" le salaire des professeurs s'il était élu président et a promis une "révolution culturelle" pour que l'école cesse "de reproduire des inégalités".





Une augmentation de 300 euros nets pour les professeurs en milieu de carrière et de 135 pour ceux qui la débutent : le patron de LR a présenté son programme pour l'Education nationale devant des parents d'élèves réunis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).



Il a assuré que cette mesure, qu'il a estimée à près de 2 milliards d'euros, serait "financée à l'euro près" et sans la création d'un impôt nouveau, "grâce aux économies réalisées dues à la baisse de la démographie et du nombre d'élèves".



Il a promis que ce n'était pas une "promesse en l'air". D'autres candidats proposent des hausses de salaire des enseignants, notamment son rival à droite Edouard Philippe qui entend les relever de 20%.



"Nous restaurerons une école de l'excellence, du mérite et de la mobilité pour tous", a promis Bruno Retailleau, qui assure vouloir "la liberté des cartes scolaires" dans le public et dans le privé.



Pour refaire du "professorat un métier que l'on choisit", il souhaite le retour d'une Ecole normale du professorat par académie dont la porte serait "ouverte aux ingénieurs et aux artisans qui veulent transmettre".



Pour le patron du parti de droite, qui reproche à la gauche d'avoir "mis l'élève au centre" de l'école et d'avoir ainsi "mis le savoir à la porte", "revenir aux fondamentaux comme lire, écrire, compter, penser, ce n'est pas regarder en arrière, c'est se donner les moyens de bâtir l'avenir".



Il veut ainsi rétablir les notes chiffrées pour "dire la vérité aux parents" avec "le dernier mot laissé aux professeurs en conseil de classe".



Il entend aussi ramener la durée des vacances "à la moyenne européenne" et instaurer une remise de diplômes chaque année le 14 juillet.

Rédigé par AFP le Lundi 31 Août 2026 à 11:41 | Lu 99 fois





