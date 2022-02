Présidentielle: Marine Le Pen suspend sa campagne "jusqu'à l'obtention des parrainages"

Paris, France | AFP | mardi 22/02/2022 - Marine Le Pen suspend sa campagne "de terrain" à l'élection présidentielle "jusqu'à l'obtention des parrainages", a annoncé mardi son entourage, alors que la candidate du Rassemblement national s'inquiète de ne pas réunir les 500 signatures d'élus nécessaires.



La finaliste à l'Elysée en 2017, donnée en deuxième position dans les sondages derrière Emmanuel Macron au premier tour, n'a à ce stade obtenu que 366 parrainages, à dix jours de la date limite de dépôts des signatures.



Marine Le Pen avait lancé lundi "un appel aux maires" pour la parrainer: "si vous ne m'aidez pas, des millions d'électeurs seront privés d'élection", avait-elle prévenu dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.



Le Conseil constitutionnel, qui publiera ce mardi à 17H00 et jeudi des listes de parrainages actualisées, a fixé au 4 mars l'échéance pour recueillir les 500 signatures, dans au moins 30 départements.



Conséquence directe de la suspension de campagne de Mme Le Pen, une conférence de presse prévue mercredi à Paris sur l'éducation "est reportée", tout comme un déplacement dans la Somme qui devait avoir lieu samedi, a indiqué l'entourage de la candidate du RN.



Marine Le Pen n'est pas la seule candidate à la présidentielle à avoir des difficultés à obtenir les 500 parrainages, un sujet devenu préoccupation importante de la campagne: son rival à l'extrême droite Eric Zemmour (291 parrainages) a, lui, dû annuler un déplacement prévu cette semaine à La Réunion pour se consacrer à appeler des élus.



Jean-Luc Mélenchon (LFI), également donné à plus de 10% dans les intentions de vote au premier tour, Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France), Christiane Taubira ou encore Hélène Thouy (Parti animaliste) et Philippe Poutou (NPA), sont également assez loin des 500 signatures nécessaires.



L'écologiste Yannick Jadot pourrait, lui, valider ses 500 parrainages lors de la prochaine actualisation de la liste par le Conseil constitutionnel ce mardi.



Face aux difficultés des principaux candidats, plus de 120 maires ont répondu à l'initiative du président du MoDem François Bayrou de créer une "banque" de parrainages pour leur permettre d'obtenir les 500 signatures, a-t-il indiqué mardi sur Europe 1.



Pour l'instant, seuls la LR Valérie Pécresse, le président sortant Emmanuel Macron, qui n'est pas encore formellement candidat, la socialiste Anne Hidalgo, le communiste Fabien Roussel, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud (LO) les ont obtenues, sous réserve de validation définitive de leur candidature par le Conseil constitutionnel.



Aucun candidat bien placé dans les sondages n'a jamais échoué à les recueillir lors d'une présidentielle.