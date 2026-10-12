Présidentielle : Le Pen promet de créer un "ministère de la Protection de l'enfance"

Moissac, France, le 12 octobre 2026. Marine Le Pen a promis lundi la création d'un ministère "de plein exercice" pour la protection de l'enfance si elle était élue à l'Elysée au printemps prochain, estimant que ce domaine devait "être renationalisé" pour que les règles soient les mêmes partout en France.





"L'Etat n'a pas le droit d'être un parent défaillant. Je veux que la protection de l'enfance soit une grande cause nationale servie par un ministère de plein exercice", a expliqué la candidate du RN à la présidentielle lors d'un déplacement à Moissac, aux côtés de la députée du Tarn-et-Garonne Marine Hamelet.



Ce ministère sera chargé de fixer "les règles de prise en charge, ainsi que les critères d'évaluation et de placement", a-t-elle ajouté, précisant que les "normes d'accueil seront nationales et identiques sur tout le territoire".



"Je crois à la nécessité de renationaliser la protection de l'enfance", dont la gestion est actuellement à la charge des départements, a assuré Marine Le Pen.



"Nous ne pouvons plus accepter que la protection de l'enfance soit aléatoire, parfois inefficace et hors contrôle", a-t-elle affirmé, soulignant que l'aide sociale à l'enfance (ASE) deviendra "l'aide sociale à la famille", dont la "priorité sera d'aider les parents avant de les séparer de leurs enfants".



La candidate du RN, qui caracole en tête des sondages à six mois de la présidentielle, s'est également déclarée favorable à ce que soit "privilégié" le placement des enfants auprès de leurs proches. Elle a également plaidé pour qu'une famille soit "toujours préférée" à une institution.