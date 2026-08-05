

Présidentielle : Faure, candidat pour une France "plus juste" et pour combattre l'extrême droite

Paris, France, le 30 août 2026. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a confirmé dimanche sur TF1 être candidat à la primaire de la gauche, disant vouloir se battre pour une France "plus juste", avec une "obsession", éviter la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.



"Je suis candidat à la présidence de la République, (...) parce que (...) je veux porter une France plus juste", a affirmé le député de Seine-et-Marne. Interrogé sur ses relations avec La France insoumise, il a affirmé avoir une "obsession, que Marine Le Pen n'arrive pas à l'Elysée. "Je n'en peux plus de cette gauche qui parle exclusivement d'un combat avec la gauche. Moi, je me bats contre la droite et contre l'extrême droite", a-t-il dit, dans un tacle à son rival de la primaire Raphaël Glucksmann.

Rédigé par AFP le Dimanche 30 Août 2026 à 10:41 | Lu 204 fois





