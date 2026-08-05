Tahiti Infos

Présidentielle : Faure, candidat pour une France "plus juste" et pour combattre l'extrême droite


Présidentielle : Faure, candidat pour une France "plus juste" et pour combattre l'extrême droite
Paris, France, le 30 août 2026. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a confirmé dimanche sur TF1 être candidat à la primaire de la gauche, disant vouloir se battre pour une France "plus juste", avec une "obsession", éviter la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.

"Je suis candidat à la présidence de la République, (...) parce que (...) je veux porter une France plus juste", a affirmé le député de Seine-et-Marne. Interrogé sur ses relations avec La France insoumise, il a affirmé avoir une "obsession, que Marine Le Pen n'arrive pas à l'Elysée. "Je n'en peux plus de cette gauche qui parle exclusivement d'un combat avec la gauche. Moi, je me bats contre la droite et contre l'extrême droite", a-t-il dit, dans un tacle à son rival de la primaire Raphaël Glucksmann.

Rédigé par AFP le Dimanche 30 Août 2026 à 10:41 | Lu 204 fois
           



Ajouter un commentaire
-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site