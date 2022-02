Présidentielle: Castex presse les élus d'"apporter leurs parrainages" aux candidats

Paris, France | AFP | mardi 22/02/2022 - Jean Castex a appelé mardi les élus à "apporter leurs parrainages" aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique", alors que certains comme Marine Le Pen peinent à rassembler les 500 signatures.



Le Premier ministre a par ailleurs indiqué qu'il allait recevoir jeudi matin l'ensemble des associations d'élus locaux, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin "d'évoquer ensemble cette situation dans le respect de la liberté de chacun", "parce qu'il y a un sujet profondément démocratique".



Le chef du gouvernement a rappelé que, sur environ 42.000 élus habilités à accorder leurs parrainages - notamment les maires, parlementaires, conseillers généraux et régionaux -, seuls 10.000 avaient donné leur signature à un candidat.



Interrogé lors des questions au gouvernement par une députée MoDem, Elodie Jacquier-Laforge, Jean Castex a en outre indiqué "appuyer l'initiative" de François Bayrou de créer une "réserve de parrainages" pour les candidats qui recueillent au moins 10% d'intentions de vote mais qui peinent à récolter les 500 paraphes, en l'espèce Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.



"De qui se moque-t-on", s'est indignée mardi la candidate socialiste Anne Hidalgo, sur France Inter.



"Tout ça, c'est pour que Zemmour puisse avoir ses parrainages. Je ne vais pas l'empêcher d'avoir ses parrainages, mais qu'on ne nous prenne pas pour les idiots du village!", s'est-elle énervée, en estimant que le candidat d'extrême droite tenait "des propos antidémocratiques, négationnistes, extrêmement dangereux pour l'équilibre de notre pays".



"Je trouve très malsain, pour le gouvernement, d'arriver à une semaine de la clôture des candidatures pour dire cela. S'il y avait un problème, ils avaient cinq ans pour l'anticiper, pour prendre des mesures", a-t-elle souligné.



Pour la candidate, qui a pour le moment obtenu 1.177 signatures, "si on n'est pas capable de convaincre 500 maires sur 42.000, alors il y a un petit problème".



Le PS souligne par ailleurs qu'en février 2021, le sénateur socialiste Eric Kerrouche avait proposé un système mixte de parrainages, avec 250 signatures d'élus et 150.000 soutiens citoyens. "Avis défavorable de la droite et du gouvernement, qui doit le regretter", a tweeté M. Kerrouche.