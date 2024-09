Près de 3 tonnes de déchets ramassés à Fare Ute

Tahiti, le 2 septembre 2024 - Samedi, Nautisport a organisé son opération de nettoyage “Clean up the World by Suzuki Marine” dans le quartier de Fare Ute. L’objectif de la société est de garder propre notre Fenua et d’éveiller les consciences pour les futures générations.



Pour sa 11e édition, Nautisport était heureux de pouvoir faire participer 140 personnes à cet événement écocitoyen.



Pour l’occasion, des animations étaient proposées ainsi que des jeux. Les participants devaient deviner le poids total des déchets ramassés pour pouvoir repartir avec un chèque cadeau. De nombreux lots étaient aussi à gagner.



Parmi les 140 participants, l’on comptait des représentants d’associations locales, des entreprises et surtout des familles.



Au total, ce ramassage a permis de retirer 2,9 tonnes de déchets sur la matinée le long de la rivière Papeava et dans Fare Ute.