Près de 1,2 tonne de cocaïne saisie par la Marine française aux Antilles

Fort-de-France, France | AFP | mardi 18/06/2024 - La Marine française a saisi près de 1,2 tonne de cocaïne sur un voilier vénézuélien à environ 100 kilomètres au sud de la Martinique, département français des Antilles, a-t-elle indiqué, précisant avoir déjà saisi plus de 15 tonnes de produits stupéfiants en 2024.



L'opération a été réalisée le 8 juin "en fin de nuit", par le Dumont d'Urville, un navire en patrouille de surveillance maritime, "dérouté vers un voilier soupçonné de trafic illicite", déclarent les Forces armées aux Antilles (FAA) dans un communiqué.



Grâce au soutien d'un avion du Regional Security System, basé à la Barbade, qui a "relocalisé le voilier", les équipes d'intervention, en montant à bord du navire, ont "constaté la présence de nombreux ballots, testés positifs à la cocaïne", ajoute cette même source.



"Quarante ballots ont été saisis pour un poids total de 1.165 kg", précise la Marine française.



"Les membres d'équipage et leur cargaison ont été remis en mer aux autorités vénézuéliennes", ajoutent les FAA, et "la drogue sera détruite au Venezuela, en présence d'un représentant des autorités françaises".



Sur son compte X, Richard Lopez Vargas, responsable de la lutte anti-drogue du Venezuela, confirme l'interception de ce navire battant pavillon vénézuélien et l'arrestation des trois membres d'équipage, un Vénézuélien, un Uruguayen et un Colombien, remis à Caracas.



Depuis le début de l'année, plus de 15 tonnes de produits stupéfiants ont déjà été saisies par les FAA, précise la Marine française, contre plus de 11 tonnes pour toute l'année 2023.



Le 27 mai, les FAA avaient annoncé avoir saisi 2,4 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche vénézuélien en Atlantique, à 820 nautiques (environ 1.500 km) au nord-est de la Martinique.