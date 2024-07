Premier tour des législatives: Attal qualifié, plusieurs ministres en triangulaires

Paris, France | AFP | dimanche 30/06/2024 - Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé dimanche en tête du premier tour des législatives dans les Hauts-de-Seine, dans l'ouest de Paris, comme plusieurs de ses ministres, dont beaucoup participeront à des triangulaires.



Une seule ministre, secrétaire d'Etat à la Ville et députée sortante, Sabrina Agresti-Roubache a annoncé se désister après être arrivée troisième dans la première circonscription de Marseille, appelant clairement à voter contre le RN.



"Ce soir, le choix a été clair, 45% pour le Rassemblement National, 27% pour le Nouveau Front Populaire, évidemment je me retire et dans ces conditions, je le dis de façon très claire, dans ma circonscription +pas une voix pour le Rassemblement national+", a-t-elle déclaré à son QG de campagne.



L'ancien ministre Clément Beaune a lui été éliminé dès le premier tour face au candidat NFP Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris.



Gabriel Attal, qui mène la campagne pour la majorité sortante et a souhaité que "pas une voix" n'aille au RN au second tour, a récolté 43,85% des voix dans les Hauts-de-Seine devançant de près de huit points la candidate du NFP Cécile Soubelet (35,53%).



Sa prédécesseure à Matignon, Elisabeth Borne, s'est elle aussi qualifiée dans la 6e circonscription du Calvados, avec 28,93% des voix, mais derrière le candidat RN Nicolas Carbrix (36,26%). Le candidat NFP Noé Gauchard (23,16%) en mesure de se maintenir a annoncé qu'il se désistait.



La présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est arrivée en tête avec 42,90% des voix dans la 5e circonscription des Yvelines, devant le candidat du NFP Yassine Benyettou (27,32%) et le candidat LR-RN Jacques Myard (22,90%).



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, arrivé en tête dans la 10e circonscription du Nord devant le RN avec 36,03% des voix, a souligné que son adversaire avait "obtenu un score élevé" (34,31%) et appelé "tous les électeurs à se mobiliser pour voter au second tour". La candidate anti-spéciste Leslie Mortreux est également qualifiée (24,83%).



- Guerini en difficulté -



Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné est lui arrivé plus confortablement en tête dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, avec 46,07% des voix devant l'écologiste NFP Pauline Rapilly-Ferniot (21,39%).



Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, candidat dans le Loir-et-Cher, est arrivé deuxième avec 34,56% des voix, derrière la candidate RN Marine Bardet (35,22%).



Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini est en ballottage défavorable dans la 3e circonscription de Paris, avec dix points de retard sur son adversaire écologiste Léa Balage El Mariky, qui obtient 45,6% des voix, contre 34,42% pour le ministre, selon des résultats partiels fondés sur 96% des bulletins dépouillés.



Le ministre délégué chargé de l'Europe Jean-Noël Barrot est arrivé dimanche en tête dans la 2e circonscription des Yvelines, avec 34,69% des voix devant la candidate NFP (25,98%), selon des résultats partiels fondés 93% des bulletins dépouillés.



Olivia Grégoire (Entreprises) est en ballottage favorable dans la 12e circonscription de Paris. Créditée de 39,36% des suffrages, elle compte dix points d'avance sur son adversaire de gauche, la communiste Céline Malaisé (28,96%).



Roland Lescure (Industrie) a annoncé sur X être arrivé en tête avec 39% des voix dans la 1ère circonscription des Français de l’étranger (Amérique du Nord).



Aurore Bergé (Egalité) est aussi arrivée en tête dans les Yvelines avec 33,59% des voix devant un candidat RN (28,22%) et un candidat NFP (22,40%).



Plusieurs ministres participeront, sauf désistement, à des triangulaires, comme Agnès Pannier-Runacher (déléguée à l'Agriculture) dans le Pas-de-Calais, où elle a obtenu 21,54% des voix derrière une candidate RN (37,31%) et devant un candidat écologiste du NFP (20,12%).



Frédéric Valletoux (Santé) arrive deuxième, avec 33,83% des voix, en Seine-et-Marne, derrière une candidate RN et une candidate NFP.



- 500 voix d'écart -



Fadila Khattabi (Personnes handicapées), est en ballottage défavorable en Côte d'Or, où elle est arrivée en troisième position (23,81%) derrière un candidat NFP lui-même devancé par un candidat RN.



Sarah El Haïry (Enfance) est qualifiée (36,17%) en Loire-Atlantique, derrière un candidat NFP et un RN.



Triangulaire aussi pour Franck Riester (Commerce extérieur) en Seine-et-Marne, où il arrive en deuxième position (31,43%) derrière un RN (41,77%) et devant une candidate NFP (24,52%).



Guillaume Kasbarian (Logement), est en difficulté en Eure-et-Loir, où il est au coude-à-coude avec la candidate RN Emma Minot qui le devance de moins de 500 voix. Bien que qualifié, le candidat NFP a annoncé qu'il se retirait.



Marie Guévenoux (Outre-mer) s'est qualifiée dans l'Essonne à la troisième place, avec 27,11% des suffrages derrière une candidate NFP Julie Ozenne et un RN.



L'ancien ministre Olivier Véran est arrivé deuxième (33,62%) en Isère, derrière un jeune candidat NFP Hugo Prévost (40,19%).