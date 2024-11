Premier festival pour les jeux de société

Tahiti, le 7 novembre 2024 - Les 22 et 23 novembre prochain, à Paofai, se tiendra la première édition du Festival des Jeux du Fenua. Organisé par la Guilde des aventuriers, l'événement espère fédérer les amateurs de jeux de société, d'activités de plein air et de sports. Ouverte à tous les âges, la manifestation est également gratuite.



L'association La Guilde des Aventuriers donne rendez-vous à tous les amateurs de Jeux avec un grand “J” à venir participer au premier Festival des Jeux du Fenua qui se tiendra au parc Paofai, les 22 et 23 novembre prochain. L'événement sera gratuit et ouvert à tous les âges : “Le jeu est un outil social, pédagogique et culturel. Il est là pour apporter des valeurs, notamment de partage. Nous attendons pour cet événement les jeunes, bien évident, mais aussi les familles. L'idée, c'est de vraiment que les gens puissent venir passer un moment festif et convivial. Nous voulons fédérer par le sport, par la culture polynésienne, mais aussi par les jeux de type Bubble Foot ou Laser Game. Il y aura aussi des jeux vidéo. Nous voulons changer l'approche des gens vis-à-vis de ces jeux-là qui peuvent être aussi très intéressants. Et bien évidemment, nous voulons fédérer par les jeux de société.”



Le grand public aura l'occasion de participer à plusieurs tournois, aussi bien de jeux de société, que de sports et d'activités de plein air, et ce dans le but de dynamiser et développer l'univers ludique, de favoriser les rencontres, de permettre au plus grand nombre de découvrir les bienfaits du jeu sur le développement de l'être humain, mais également de valoriser les acteurs locaux du jeu. “L'association Tahiti Nui Arena organisera des tournois de jeux vidéo et l'association Fetia proposera de la réalité virtuelle. Les sportifs ne seront pas mis de côté puisqu'il y aura du beach volley, les Tū'aro Mā'ohi, de l'aviron ou encore de l'ultimate frisbee. En tout, nous mobiliserons plus de 100 bénévoles issus d'associations, mais aussi des professionnels.” Les fans pourront aussi rencontrer Antonin Boccara, une vedette du monde des jeux de société, créateur d'une vingtaine de jeux dont Focus, Fiesta de los muertos, et éditeur de Gobbit avec OldChap Games. L'invité donnera d'ailleurs des conférences gratuites autour du jeu, de leur création jusqu'à leur commercialisation.



“Dans le cadre de cet événement, nous sommes fiers également d'accueillir les jeunes des maisons de quartier de Papeete”, souligne Hervé Pipet, président de la Guilde des aventuriers. “La commune nous subventionne, nous aide dans la mise en place de moyens, et en contrepartie, c'est avec plaisir que nous accueillerons une centaine de jeunes des quartiers, accompagnés de leurs animateurs, pour découvrir l'ensemble de ces jeux. Tout ceci est possible grâce à nos bénévoles, nos partenaires et nos sponsors que nous remercions. Cet événement est gratuit grâce à eux !”