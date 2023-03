Précarité des étudiants: 35.000 boursiers en plus et montants revalorisés

Paris, France | AFP | mercredi 29/03/2023 - La ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a annoncé mercredi une revalorisation du montant des bourses étudiantes à hauteur de plus de 500 millions d'euros supplémentaires, permettant à 35.000 étudiants de devenir boursiers dès la rentrée de septembre prochain.



Ces mesures attendues depuis le début d'année, qui s'inscrivent dans la lutte contre la précarité étudiante et dans un contexte de mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites, vont permettre d'"augmenter le montant des bourses pour tous les échelons de 37 euros par mois (soit 370€/an)", a précisé Sylvie Retailleau lors d'une conférence de presse, se félicitant de "la plus forte revalorisation depuis 10 ans, pour tous les étudiants".



Ces annonces sont le fruit d'une concertation pilotée depuis le mois d'octobre par la ministre avec plusieurs syndicats étudiants, qui réclamaient la création d'une allocation universelle d'études.



Pour ces 35.000 nouveaux bénéficiaires de bourses étudiantes, "le gain annuel sera de 1.450 euros de bourse (versée sur 10 mois), accompagné des avantages associés (exonération des frais d'inscription et de la CVEC, repas à 1 euro, priorité pour un logement CROUS)", est-il détaillé dans un communiqué de presse du ministère.



"Nous permettons à 140.000 boursiers actuels (environ 20% du nombre total de boursiers) de basculer à un échelon de bourse supérieur, en tenant mieux compte de leur situation familiale. Cela représente pour eux une augmentation de leur montant de bourse allant de 66 euros par mois à 127 euros par mois", ajoute ce communiqué de l'Enseignement supérieur.



Grâce à ces mesures, le ministère espère "mettre fin aux effets de seuil".



"A la rentrée 2023, aucun étudiant ne verra sa bourse diminuer d'un montant supérieur à l'augmentation des revenus de ses parents: nous neutralisons dès cette année les effets de seuils, en attendant de les supprimer de manière pérenne", avance le ministère.



Il s'agit d'une première étape de la réforme des bourses. Une deuxième étape devrait intervenir en septembre 2024. D'ici là, "la concertation se poursuit jusqu'à l'été afin de continuer à construire les évolutions structurelles de notre système de bourses".

le Mercredi 29 Mars 2023 à 06:45