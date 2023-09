Préavis de grève dans le ciel polynésien

Tahiti, le 4 septembre 2023 - Deux préavis de grève ont été déposés vendredi dans le secteur aérien. Le premier par le syndicat du personnel au sol de l'aéronautique (SPSA/PF). Les négociations avancent bien et doivent reprendre mardi à 14 heures. Le second a été déposé par la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie française (Fraap). Il concerne les pompiers des 43 aérodromes du Pays qui demandent le respect de deux protocoles d'accord précédents.



Les négociations prennent un tournant positif à Air Tahiti et doivent reprendre ce mardi à 14 heures. Le délégué syndical, secrétaire général du syndicat du personnel au sol de l'aéronautique (SPSA/PF), Louis Tumarae avait le “sourire aux oreilles” en sortant des négociations avec la direction d'Air Tahiti ce lundi soir : “Ça s'est très bien passé. On a pu avancer sur l'un des points majeurs qui est la planification horaire des personnels”, a expliqué ce mécanicien aéronautique qui précise : “On a réaménagé les horaires, donc on ne fera plus sept nuits d'affilées, par exemple, ce qui n'était plus supportable. Aujourd'hui, c'est catégorique, c'est fini.” Si rien n'est encore définitivement acté, le rythme serait désormais de “trois nuits d'affilées avec deux jours de repos”.



En tout cas, une planification “transitoire” et “à long terme” s'organise. C'était le “problème majeur” dont découlent finalement les autres revendications qui seront discutées ce mardi à partir de 14 heures à la reprise des négociations, comme les problèmes d'effectifs. “C'est le travail que mène actuellement notre directeur technique avec notre chef de production qui ont des problèmes justement principalement à cause de ces horaires”, a ajouté Louis Tumarae qui s'est dit “soulagé” car ni lui, ni ses collègues ne veulent arriver à la grève qui serait effective jeudi à 0 heures, si aucun accord n'est trouvé avec la direction.



Jamais deux sans trois



Hasard du calendrier, vendredi était également la journée choisie par la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie française (Fraap) pour elle aussi déposer un préavis de grève. “On ne s'est pas concertés”, s'est d'ailleurs amusé Jean-Paul Urima, secrétaire général du syndicat. Ce préavis concerne encore une fois les agents de la Direction de l'aviation civile (DAC) et les pompiers des 43 aérodromes de Polynésie.

C'est le troisième préavis de grève en un an : le premier en septembre 2022, le deuxième en janvier dernier, et “rebelote” vendredi. “Il y a une grande exaspération dans les rangs des agents de la Direction de l'aviation civile”, s'est agacé Gérard Barff ajoutant : “On ne fait que demander l'application des mesures prises dans le protocole d'accord.” Même son de la part de Jean-Paul Urima. Tous deux ont fait part de leur “ras-le-bol”, et menacent de “durcir le mouvement” s'ils ne sont pas entendus.



Parmi les revendications sur lesquelles ils avaient donc signé un protocole d'accord, la mise en place d'un concours de recrutement des pompiers avait été actée, ou encore le paiement des majorations notamment. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective vendredi à 0 heure et les 43 aérodromes de Polynésie pourraient être bloqués.