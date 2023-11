Préavis de grève à l'Épic, l'organisme qui gère l'électricité de la commune de Moorea-Maiao

Tahiti, le 21 novembre 2023 – L'Épic Te ito rau, l'établissement public qui gère l'exploitation et la distribution de l'électricité sur la commune de Moorea-Maiao, a reçu ce lundi un préavis de grève de la part de la CSIP. En effet, par la voix de son syndicat, le personnel souhaite faire entendre son mécontentement sur la gestion de l'organisme et sur les manques de moyens matériels et financiers déployés.



Un préavis de grève a été déposé ce lundi à l'Épic Te ito rau, l'organisme public qui gère l'électricité à Moorea-Maiao. En effet, saisie par l'ensemble du personnel, la CSIP a ainsi appelé à “une grève générale”. Une grève qui pourrait impacter les habitants de l'île, avec de potentielles coupures de courant.



Pour rappel, l'Épic est un établissement public géré par la commune de l'île Sœur. En effet, Moorea avait repris au 1er janvier dernier le service d'électricité de l'île, jusqu'alors géré par EDT. À cette époque, cette reprise était perçue comme le point de départ d'un grand projet de centrale hybride à Maiao, la commune entendant même devenir “une référence pour le développement des réseaux insulaires à l’échelle internationale”.



Plusieurs accords avaient, par ailleurs, été passés avant la reprise de l'activité par la commune, dans l'optique de transférer le personnel dans de bonnes conditions tout en préservant ses acquis. Malheureusement, “force est de constater qu'après dix mois (...) l'Épic ne donne aucune satisfaction”, écrit la CSIP dans un courrier adressé à la direction de l'établissement. En effet, selon le syndicat, les employés feraient face à un important manque de moyens matériels, financiers, de coordination et de prise de décision de la part des responsables. “Le personnel est à bout et s'interroge sur la capacité de l'Épic à assurer la gestion de l'exploitation, de la production et de la distribution d'électricité”, écrit également le syndicat pour enfoncer le clou.



Contactée par Tahiti Infos, la direction de l'Épic n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet. Pour l'instant, aucune information n'a été révélée quant à la date effective de cette grève, si aucun accord n'est trouvé.