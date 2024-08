Préavis de grève à Air Tahiti, Air Moana et ATN

Tahiti, le 10 août 2024 - Des préavis de grève dans le monde aérien ont été déposés ce samedi matin à Air Tahiti, Air Moana et Air Tahiti Nui. Si aucun accord n’est trouvé, les mouvements prendront effet vendredi prochain à 0 heure.



Le porte-parole de l’intersyndicale composée de Otahi, O oe to oe rima, la CSIP et la CSTP-FO et 1er secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, avait annoncé jeudi dernier à Tahiti Infos que les syndicats allaient “monter d’un cran”… Et ce samedi, des préavis de grève on t été déposés chez Air Tahiti, Air Moana et également à Air Tahiti Nui

“Un risque majeur lié à la sécurité des vols” Dans le préambule des trois préavis de grève, l’intersyndicale souligne la “forte implication professionnelle” du personnel et également leur “dévouement pour le maintien de l’image et de la prospérité de la compagnie”.

Mais les syndicats dénoncent “les grosses difficultés” du personnel au sol et du personnel naviguant “à exercer leur métier en toute quiétude” dû notamment aux “horaires décalés dans les services”. Cela induit des conséquences non seulement sur “la qualité” de leur travail mais également sur leur “santé physique et mentale” car la charge de travail est énorme. L’intersyndicale insiste sur le fait que “nous nous avançons vers un risque majeur lié à la sécurité des vols”.

Cinq points de revendication L’intersyndicale a cinq points de revendication pour les trois compagnies aériennes, et certaines d’entre elles sont identiques, comme la revalorisation de la grille salariale à hauteur de 6% due notamment à la perte du pouvoir d’achat, la revalorisation de différentes primes, ou encore la mise en place d’un système de formation technique régulière et qualitative du personnel.



Pour Air Tahiti, les syndicats demandent également le déplafonnement de la prime d’ancienneté au-delà de 29 ans et la requalification de contrats partiels en temps plein.



À Air Moana, il est aussi demandé la mise en place d’un audit social sur les répercussions des harcèlements moraux et sexuels subis par le personnel.



Pour Air Tahiti Nui l’intersyndicale demande la reconnaissance de la pénibilité, la dangerosité ou la nocivité de leur profession qui peut amener à “l’usure prématurée de l’organisme” du personnel naviguant. Elle demande également le suivi du protocole d’accord de fin de conflit de Juillet 2023.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 10 Août 2024 à 19:15 | Lu 1244 fois