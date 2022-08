Pour le Pays, Matani Kainuku aura un poste en 2023

Tahiti, le 23 août 2022 – Suite au recours déposé par Matani Kainuku, inspecteur de l'Éducation nationale qui a vu sa demande d'affectation en Polynésie refusée après son année de stage en métropole, le ministère de l'Éducation a souhaité réagir. Il souligne notamment que l'affectation en métropole comprend une année de stage à laquelle s'ajoute une année d'expérience. Selon le ministère, Matani Kainuku reviendra en poste en Polynésie le 1er août 2023.



Le ministère de l'Éducation a souhaité réagir après le recours déposé par Matani Kainuku concernant son affectation. En effet, il est le seul Polynésien à avoir réussi le concours d'inspecteur de l'Éducation nationale, l'année dernière, et a effectué son stage d'un an en France en 2021. Stage à l'issue duquel il a exprimé son souhait de revenir exercer au fenua, mais sa candidature a été refusée.



Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation précise que le dossier de candidature de Matani Kainuku pour revenir exercer en Polynésie française a bien été examiné. Mais le ministère souligne que l'affectation en métropole ne comprend pas uniquement l'année de stage, mais aussi une année d'expérience. "Les inspecteurs comme les personnels de direction (chefs d’établissement adjoints de collège et de lycée) ont toujours été affectés au moins trois ans dans ces postes de cadre en métropole afin d’avoir un an de formation statutaire et obligatoire à l’institut des Hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF) et d’acquérir deux ans d’expérience sur un premier poste. Grâce à l’action du ministère polynésien de l’Éducation, ces trois ans d’affectation ont été réduits à deux ans (une année de stage plus une année d’expérience) afin de réduire le temps d’éloignement des cadres de l’éducation." Réduire cette phase de formation et d'expérience à un an "n'est pas souhaitable pour le bon pilotage de notre système éducatif", poursuit le ministère, qui tient à rappeler que "ces postes d’inspecteur et de personnel de direction sont des postes essentiels et hautement stratégiques pour réformer et faire évoluer notre système éducatif au bénéfice de nos élèves".



Un poste au 1er août 2023



Le ministère de l'Éducation estime que "cet inspecteur était tout à fait informé de ces conditions de départ (à savoir deux ans et non un an), et que, lorsqu’il a passé ce concours, il en a accepté la règle", et qu'il obtiendra son affectation en Polynésie à la rentrée scolaire prochaine. "Comme le ministère de l’Éducation s’y est engagé auprès de tous les cadres polynésiens de l’éducation ayant passé avec succès un concours de personnel de direction ou d’inspecteur et ayant été affecté en métropole, un poste leur est systématiquement bloqué par la Polynésie française au bout de leurs deux années de formation et d’expérience. Dans ce cas précis, cet inspecteur reviendra sur poste dès le 1er août 2023, riche d’une formation et d’expériences qu’il pourra mettre au service des enfants et du système éducatif polynésien." "Jusqu’à présent, aucun inspecteur de l’Éducation nationale n’a demandé à déroger à la règle", tient à souligner le ministère de l'Éducation en guise de conclusion.