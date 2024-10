Pour la Hawaiki Nui, Air Tahiti met les moyens

Tahiti, le 28 octobre 2024 - Air Tahiti, partenaire historique de la Hawaiki Nui Va’a, mobilise ses équipes et augmente le nombre de rotations cette semaine dans l’archipel de la Société. Pour cette 31e édition, qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre, plus de 200 équipes de rameurs sont inscrites sur les différentes étapes.



“Nous sommes transporteur partenaire historique”, rappelle Moearii Darius, cheffe du service marketing d’Air Tahiti à propos de la Hawaiki Nui. “À ce titre, nous mettons les moyens !” La compagnie renouvelle son engagement pour la 31e édition, qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre aux îles Sous-le-Vent.



Concrètement, elle augmente le nombre de vols mais également de personnel. Plus de 200 équipes de rameurs sont inscrites, toutes catégories confondues sur les différentes étapes. En tant que transporteur aérien, Air Tahiti va acheminer une grande majorité des acteurs de la course, mais aussi de nombreux passagers venus encourager les athlètes. Et ce n’est pas tout ! La course tombe un long week-end et en période de vacances, et donc des charters scolaires.



20 000 passagers en moins de 10 jours



Habituellement, l’archipel de la Société reçoit une trentaine de vols par jour. Plus de trente vols supplémentaires rallieront les îles Sous-le-vent entre le 26 octobre et le 3 novembre. “Sur cette même période, pas moins de 20 000 passagers, dont 4 000 pour la seule course, sont attendus”, précise Atea Suard, responsable du programme des vols.



Il insiste sur le travail en amont, démarré dès février, des services chargés de la programmation des vols et des réservations, notamment de la cellule groupe qui coordonne les voyages des clubs. L’opération est complexe, par exemple pour la seule journée du dimanche 3 novembre, 17 vols sont programmés au départ de Bora Bora jusqu’à 20 h 30.



Au sol, les équipes ont été renforcées pour gérer les enregistrements et les embarquements. Ils sont une soixantaine sur Tahiti. Lors des grandes journées de départs, 15 agents en plus sont programmés sur l’aéroport de Tahiti.



Rapidité, efficacité et sécurité



Temehani Taruoura, agent d’escale, confirme l’intensité des opérations aux guichets. Elle évoque l’attention particulière qu’il faut porter à la gestion des groupes tout en maintenant une sécurité maximale et un suivi sans faille des identités. “Il faut être plus rapide et plus efficace.”



Durant la période, une vingtaine d’équipages par jour, soit 80 personnels navigants, sont prévus pour l’ensemble des archipels.



Malgré l’intensité, les contraintes et un remplissage moyen de 50% des appareils (l’avion part plein au départ de la course mais revient à vide et part vide pour revenir plein), la compagnie se dit “fière” de soutenir et accompagner un événement aussi “populaire et prestigieux”. Elle soutient bien entendu son équipe qui a obtenu la 2e place au classement général en 2024 et qui sera parmi les favoris sur la ligne de départ.