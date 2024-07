Pour Marie Guevenoux, “l'envie est là” de continuer à développer le RSMA

Tahiti, le 29 juillet 2024 – Lors de sa visite du RSMA ce lundi matin, la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guevenoux, a pu découvrir les installations du site de Arue. Elle a assuré son “envie” de développer ce dispositif qui a prouvé “sa valeur dans sa capacité à donner une chance à des jeunes volontaires”.



“La genèse de cette visite vient d'un échange avec le président de la République qui estimait que c'était important que le gouvernement et plus particulièrement la ministre des Outre-mer soit présente en Polynésie, pour marquer l'intérêt et le respect que l'on porte à tous les Polynésiens et Polynésiennes dans le cadre des Jeux olympiques”, a précisé à Tahiti Infos la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guevenoux, dans le cadre de sa visite du Régiment du service militaire adapté de Arue ce lundi matin. En effet, dans le cadre de sa venue au Fenua, le membre du gouvernement a décrit cette étape comme “incontournable”. “Il y avait deux moments, celui avec les Marquisiens pour fêter comme il se doit leur inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, mais aussi une visite du RSMA.”



Ainsi, pendant la matinée, la ministre a pu s'entretenir avec les gradés du régiment, mais aussi avec les jeunes, qui avaient préparé un haka et un ‘ori tahiti spécialement pour l'occasion. Marie Guevenoux a également assisté à une présentation détaillée du RSMA de Polynésie. Des chiffres montrent l'impact extrêmement positif de ce dispositif né en 1961 dans les Antilles et en Guyane – puis en 1989 en Polynésie française – sous l'impulsion du général Jean Némo. “C'est un régiment qui, sur l'ensemble des océans (des régiments du RSMA sont présents dans de nombreux départements et collectivités d'outre-mer, NDLR), prouve sa valeur dans sa capacité à donner une chance à des jeunes volontaires de s'insérer professionnellement. Des jeunes qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir le faire d'eux-mêmes. Ici, ils trouvent une école de savoir-être, qui les propulse dans leur vie. C'est vraiment important d'être là pour l'encadrement qui s'investit auprès d'eux, mais aussi auprès de ces jeunes pour leur montrer qu'on les respecte et qu'on croit en eux.”



Quant à l'éventualité de continuer à développer ce dispositif au Fenua – qui s'est déjà agrandi cette année avec le lancement du site de Hao – la ministre explique avoir vouloir porter ce système qui fonctionne si bien. Reste, selon Marie Guevenoux, à jongler avec les “budgets” et autres “accompagnements fonciers” nécessaires. “Mais l'envie est là”, assure-t-elle.





Des jeunes du RSMA à la sécurité des JO



Et s'il fallait encore une preuve de l'efficacité du RSMA, il est à noter que de nombreux jeunes du régiment participent en ce moment à la sécurité de l'épreuve de surf des Jeux olympiques à Teahupo'o. Une formidable occasion de se roder au métier, avec un événement mondial à l'organisation clinique. “On avait déjà participé il y a un mois et demi à l'organisation du Relais de la flamme. On avait accueilli sur notre site l'exercice de répétition générale. Là, depuis l'ouverture des JO, on a placé tous nos jeunes en filière sécurité (21 personnes), dans des entreprises de sécurité qui ont à charge la sécurisation des sites de Teahupo'o et Papara”, nous explique le lieutenant-colonel Aurélien, commandant en second du RSMA. Des stands tenus par la troisième compagnie de Tubuai sont également installés sur les fanzones de Atimaono et Paofai, afin de présenter des filières apiculture, culture maraîchère et énergie renouvelable.



