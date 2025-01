Ponte des coraux : jusqu'où ira la synchronisation ?

Tahiti, le 18 janvier 2025 - À Tahiti, une quinzaine de représentants de l'État, du Pays, mais aussi d'organismes comme l’Ifrecor s'est mise à l'eau à 6 h 45 ce samedi matin pour observer la ponte synchronisée des coraux. Objectif, récolter les données des observateurs répartis tout autour de l'île, mais aussi dans le monde entier pour déterminer jusqu'où va cette synchronisation.



Vous avez déjà certainement observé ce phénomène sans le savoir. “À l'œil nu, tu vois vraiment une fumée qui sort du corail, comme une espèce de gros nuage donc c'est vraiment visible”, explique ainsi Vetea Liao, biologiste marin et co-fondateur de l'association Tama no te Tairoto, qui organisait ce samedi un événement de sciences participatives autour de l'observation de ponte synchronisée des coraux Porites rus. Une délégation d'officiels représentant les autorités de l'État, du Pays, mais aussi d'organismes comme l'Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) ou l'Organisme français de la biodiversité (OFB) s'est mise à l'eau à 6 h 45 ce samedi matin dans le lagon de Punaauia pour assister à ce phénomène. “L'objectif, c'était de leur montrer la ponte des coraux sur des colonies qui ne sont pas très loin du bord, à environ un mètre de profondeur. Ils en ont vu une très petite à 7 h 20 mais on ne connaît pas bien ce site, c'était la première fois qu'on venait”, nous a expliqué Vetea Liao qui est sur tous les fronts.



En fin de matinée, à 11 heures, une seconde équipe, mais de plongeurs professionnels cette fois, est descendue quant à elle à 80 mètres de profondeur pour observer à nouveau ce phénomène. “Cette espèce peut changer complètement de forme, et on sait déjà que quand elle est en profondeur comme ça, la ponte est décalée.”



Une première étape



“Cette ponte est spéciale parce qu'on a mobilisé des gens presque dans le monde entier”, poursuit-il sachant que l'événement est suivi par environ 200 observateurs répartis tout autour du globe dans 36 pays. À Tahiti aussi évidemment, où le Porites rus est présent tout autour de l'île. “Nous, on sait qu'en Polynésie, le phénomène est synchronisé. Ça se passe en même temps sur plein d'îles. Mais l'objectif, c'est de savoir jusqu'où va cette synchronisation.”



C'est LA question que se posent tous les observateurs justement. Et même si Vetea Liao commençait déjà à avoir des retours samedi, il ne pourra dresser qu'un premier bilan succinct et il faudra encore patienter un peu. “Des gens seront encore en pleine observation ce soir (samedi), typiquement la Tanzanie qui va faire son observation quand il sera 19 heures pour nous”, explique encore Vetea Liao qui promet “un bilan plus global en fin de semaine”. Il précise néanmoins que cette journée n'est qu'une première étape car une “surveillance” va se poursuivre dans les prochains mois dans d'autres pays pour ceux qui auraient raté le coche ce samedi.