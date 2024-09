Pointe-à-Pitre: un mort et deux individus en fuite après un braquage

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 03/09/2024 - Un homme cagoulé a été abattu mardi dans des circonstances encore floues lors du braquage du salon d'un barbier de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a indiqué à l'AFP la procureure de la République.



Les identités de l'auteur des tirs mortels et de la victime ne sont pas connues à ce stade, selon le parquet. Le crime pourrait être lié à un règlement de comptes, a-t-on appris de sources concordantes.



Vers midi mardi, plusieurs individus ont braqué le salon d'un barbier, situé dans une rue passante de Pointe-à-Pitre, a expliqué la procureure Caroline Calbo. Un homme "cagoulé" a été abattu dans la rue par arme à feu, et deux personnes sont toujours en fuite.



Une enquête de flagrance a été ouverte pour "homicide volontaire et vol avec arme", et une autopsie est prévue mercredi matin, a précisé le parquet.



A proximité des lieux du drame, une école, où les élèves effectuaient leur rentrée scolaire, a été évacuée et fermée par le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel.



L'enquête a été confiée à la brigade criminelle du service territorial de la police judiciaire.



"C'est le 23e homicide depuis le début de l'année, dont 17 par arme à feu", a ajouté Mme Calbo, soulignant que "cet homicide n'est pas le seul fait du jour". Plus tôt dans la matinée de mardi, des tirs d'armes à feu dans une autre commune ont fait une victime, actuellement "entre la vie et la mort".

