Plusieurs centaines d’étudiants au forum postbac

Tahiti le 26 janvier 2023 - La première journée du forum d’orientation postbac 2023, s’est déroulée dans les jardins de la présidence. L’occasion pour plusieurs centaines d’élèves, d’appréhender un peu plus leurs perspectives d’avenir. Le forum se déroule encore vendredi et ce samedi.



La première journée du forum de l’orientation postbac 2023, s’est déroulée ce jeudi de 7h30 à 16h30. Habituellement organisé sur le campus de Outumaoro, c’est la première fois que ce rendez-vous se tient à la présidence. L’occasion pour Édouard Fritch de rencontrer la jeunesse polynésienne à trois mois des prochaines élections territoriales.



Différentes filières d’études ont été présentées aux curieux, souvent accompagnés de leur famille. Art, économie, environnement, BTP, tourisme, étude internationale : 96 professionnels accueillent les étudiants durant ces trois jours. L’occasion pour les étudiants de s’informer auprès de personnes qualifiées, en vue de poursuivre leurs formations ou d’intégrer le marché du travail. Au total, un peu plus de 3 000 personnes sont attendues cette au forum. Dernier jour de l’événement, la journée de samedi s'achèvera à 13 heures et sera centrée sur les questions des parents d’élèves, concernant l’avenir de leurs enfants. À noter qu’un forum est également organisé à Raiatea sur une journée, le 3 février prochain, au lycée d’Uturoa.