Plus de 700 migrants ont traversé la Manche dimanche, marqué par un naufrage mortel

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 12/08/2024 - Plus de 700 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni illégalement sur des canots pneumatiques dimanche, journée marquée par la mort de deux personnes dans un naufrage au large de Calais, ont rapporté lundi les autorités britanniques.



Au total, 11 bateaux ont entrepris la dangereuse traversée, avec à leur bord 703 migrants, a indiqué le ministère de l'Intérieur, un record depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes début juillet au Royaume-Uni.



Dimanche à l'aube, une embarcation s'est signalée "en difficulté avec des personnes à l'eau" auprès des autorités françaises, et 53 migrants ont été secourus.



Deux autres, en revanche, n'ont pu être réanimés: l'un a été déclaré décédé au port de Calais, l'autre à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer.



Sur l'ensemble de la semaine, 1.172 personnes ont traversé la Manche pour tenter de gagner les côtes britanniques, portant à 1.439 leur total sur l'ensemble du mois d'août.



Les traversées de la Manche sur des bateaux de fortune sont particulièrement nombreuses l'été, et les drames se sont succédé au large des côtes françaises ces dernières semaines.



Le naufrage survenu dimanche matin porte à neuf le nombre de personnes qui ont perdu la vie lors de ces traversées en l'espace d'un mois, et à 25 leur nombre depuis le début de l'année 2024, dépassant largement le bilan de l'année 2023 établi à 12 décès.



Selon un comptage de l'AFP à partir des chiffres des autorités britanniques, 18.342 personnes ont effectué la traversée depuis le début de l'année sur des "small boats", nom donné à ces canots pneumatiques de fortune utilisés pour franchir ce bras de mer très fréquenté, un chiffre 13% plus élevé qu'à la même période l'an dernier.



Arrivé au pouvoir début juillet, le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a abandonné le projet controversé d'expulser des migrants au Rwanda, lancé en 2022 par les conservateurs pour dissuader ces arrivées mais jamais concrétisé.



A la place, il a annoncé vouloir accélérer le traitement des dossiers de demandeurs d'asile tout en durcissant la lutte contre les passeurs pour "renforcer" les frontières.



Le Royaume-Uni a été secoué ces derniers jours par de violentes émeutes d'extrême-droite après le meurtre de trois fillettes le 29 juillet, sur fond de rumeurs en ligne en partie démenties décrivant le suspect de l'attaque comme un demandeur d'asile musulman.

le Lundi 12 Août 2024 à 07:45 | Lu 70 fois