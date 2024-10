Plus de 6 millions reversés à cinq associations

Depuis le 1e octobre 2023, le Te Moana Tahiti Resort a mis en place une écocontribution. Elle propose aux clients de verser 300 francs par nuitée à ce titre. Cinq associations sélectionnées sur la base de leurs actions dévouées à la préservation de l'environnement et à la protection animale se sont partagé 6,5 millions de francs.



Elles sont cinq à avoir été choisies par le Te Moana Tahiti Resort. Les 4 Pattes de Papara, la SPAP, et Ia Maitai Te Animara, tandis que les deux autres, Aoa Polynesian Forest et Tamari'i no Te Moana se partagent à parts égales les fonds récoltés dans le cadre du programme d’écocontribution.



Concrètement, chaque client de l’hôtel peut, s’il le souhaite, donner 300 francs par nuitée. “Nous observons depuis un moment que de plus en plus de touristes, des groupes notamment, cherchent à soutenir des associations du territoire lors de leur passage”, rapporte Benjamin Archambaud, directeur commercial & marketing de l’hôtel. “Ce constat est venu conforter notre propre volonté d’aider des causes qui nous tiennent à cœur comme la préservation de l’environnement et le bien-être animal.”



Trois clients sur quatre ont donné



En un an, 6 561 385 francs ont été ainsi pu être récoltés. Trois clients sur quatre ont donné. Cette somme a été intégralement reversée, répartie à parts égales. AOA Polynesian Forest va, avec ce don, multiplier puis réinsérer des plantes médicinales, a équipé sa forêt éducative de panneaux explicatifs trilingues et restaura 1 000 m2 de biodiversité.



Les associations de bien-être animal annoncent mettre l’accent sur la stérilisation, mais aussi le soin et le nourrissage de chiens. Les 4 Pattes de Papara par exemple pourront effectuer une centaine de stérilisation de chats et de chiens de la commune. Quant à Tamarii No Te Moana, ils poursuivent leurs actions. Ils ramassent des algues qui sont ensuite valorisées pour être transformées en monoi et savon par Heiva Cosmetic. Les dons permettront de réaliser en partie des vidéos de réalité virtuelle tournées dans le lagon à des fins de sensibilisation. “Ce projet n’est pas encore finalisé, nous sommes à la recherche d’autres partenaires”, indique Bastien Allegret.



Le programme sera reconduit en 2025. L’année prochaine, une sixième association rejoindra les bénéficiaires. Il s’agit de Plum, dévouée à la cause animale. L’hôtel travaille sur d’autres pistes pour resserrer ces liens et s’engager toujours plus auprès des associations.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 24 Octobre 2024