Plus de 400 personnes fêtent la Lune au temple Kanti

Tahiti, le 19 septembre 2024 – Plus de 400 membres de la communauté chinoise se sont réunis mardi dans les jardins du temple Kanti pour célébrer la fête de la Lune.



Pour la première fois, la fête de la Lune a été célébrée cette année dans le cadre du temple Kanti, mardi. On doit cette initiative à l’association Si Ni Tong, présidée par la dynamique Marie-Claire Gardan. “Cette fête de la mi-automne est célébrée le 15e jour du 8e mois lunaire et est l'une des plus importantes fêtes traditionnelles chinoises”, souligne-t-elle. “En Chine, elle célèbre l'abondance des récoltes. Durant cette nuit, la Lune est la plus ronde et la plus brillante de l'année et c'est le moment idéal pour apprécier sa beauté et sa luminosité. Rappelons que la Lune est un élément très important dans la culture chinoise, considérée comme un symbole de rassemblement, d'harmonie et d'unité. La fête de la Lune est aussi traditionnellement propice aux mariages car la déesse de la Lune est censée étendre le bonheur conjugal aux couples !” explique-t-elle.



Durant cette belle soirée, les quelque 400 personnes présentes ont été invitées à participer à une cérémonie d'offrandes, sous la direction du maître de cérémonie Richard Chenoux. Chacun a pu ainsi se recueillir devant un autel placé sur le pont devant le temple. Après un rappel historique présenté par Lucie Guilloux, professeur de mandarin retraitée, une danse du dragon de Charles Laux a été proposée suivie d’un intermède musical de ‘ukulele de l’association Phisigma et du Kuo Ming Tang 1. Cet événement s’est clos par une dégustation de gâteaux de lune, plus de 200 gâteaux offerts par Tian Lixiao, consul de la République populaire de Chine.





Hommage à Chang'e, la déesse de la Lune avec Li Yune Durant la même soirée, dans le cadre du Koo Men Tong de Papeete, l’école de danse Li Yune d’Yvette Amouy a également célébré la fête de la Lune. Au programme, une journée consacrée à l’apprentissage de la danse, à la réalisation d’origamis, à des cours de calligraphie sans oublier la dégustation de savoureuses préparations traditionnelles. Le soir, une comédie musicale a été présentée ayant pour thème “la légende de Chang’e”, la déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Yvette Amouy et ses élèves ont présenté un spectacle magnifique mêlant danses, acrobaties, chants et autres scènes traditionnelles. Le public semble avoir apprécié. Les fonds récoltés lors de cet événement serviront à financier un stage de perfectionnement de deux semaines à Shenzhen pour les élèves de cette école.

Rédigé par Philippe Collignon le Jeudi 19 Septembre 2024 à 19:38 | Lu 587 fois