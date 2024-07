Plus de 1,2 tonne de cocaïne saisie par la Marine française aux large des Antilles

Fort-de-France, France | AFP | lundi 29/07/2024 - La marine française a annoncé lundi avoir saisi 1,2 tonnes de cocaïne sur un voilier naviguant dans l'océan Atlantique à 660 milles nautiques (environ 1.200 kilomètres) au large de la Martinique.



"Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024, la frégate de surveillance Germinal a réalisé une saisie de 1.255 kg de cocaïne sur un voilier", est-il précisé dans un communiqué conjoint des Forces armées aux Antilles (FAA) et du parquet de Fort-de-France.



Selon ce communiqué, "lors de sa montée à bord, l'équipe de visite du bâtiment de la Marine nationale a constaté la présence de ballots suspects à l'intérieur du voilier" et la marchandise a été "testée positive à la cocaïne".



Cette opération "est le fruit d'une étroite coopération internationale", souligne la Marine, qui évoque le soutien du Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants – agence européenne de répression du trafic de drogue – et de la National Crime Agency (NCA) britannique.



L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France et un juge d'instruction a été saisi pour des "faits d'importation et d'exportation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs", ajoute le communiqué sans révéler le nombre de suspects arrêtés ni leur nationalité, citant des raisons de sécurité.



Depuis le début de l'année, "près de 22 tonnes de stupéfiants" ont déjà été saisies aux Antilles, "dont 17 par la marine", a déclaré à l'AFP Clarisse Taron, procureure de la République à Fort-de-France.



Cela représente "plus de quatre fois" la quantité interceptée sur la même période en 2023, avec "des quantités beaucoup plus importantes sur chaque saisie", a-t-elle ajouté. Sur l'ensemble de l'année 2023, les autorités françaises avaient intercepté 11 tonnes de cocaïne aux Antilles.

