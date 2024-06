Plus de 1000 personnes à Pirae pour le début de la dernière étape du relais de la flamme

Tahiti, le 13 juin 2024 - Plus de 1000 personnes étaient réunies au parc Aorai Tini Hau de Pirae ce jeudi pour la dernière étape du relais de la flamme olympique à Tahiti.



C’est sous une légère pluie fine que la flamme olympique a débuté, ce jeudi, son dernier relais depuis le parc Aorai Tini Hau à Pirae. Sur le site, la ville avait organisé une véritable journée dédiée aux sports, avec de nombreuses initiations sportives, comme pour la boxe, le vélo, le volley… Au total, selon l’organisation, plus de 1000 personnes s’étaient rassemblées pour voir le dernier départ de cette flamme olympique.

Ainsi, c’est la figure et doyen du club de voile d’Arue, Doudou de Saint-Cyr, qui a allumé le flambeau, après un discours du tavana de la commune, Edouard Fritch. Sous le coup de pahu du groupe de danse marquisien Mata Tupuna, il s’est élancé jusqu’au rond-point du Taaone avant de passer le flambeau, qui a pris la direction de l’avenue Prince Hinoi et qui terminera son voyage autour de Tahiti à 18h15, à To’ata.





