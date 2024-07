Plus de 100 morts dans une bousculade lors d'un rassemblement religieux en Inde

New Delhi, Inde | AFP | mardi 02/07/2024 - Au moins 107 personnes sont mortes mardi dans une bousculade lors d'un rassemblement religieux hindou dans le nord de l'Inde, nouvel épisode tragique dans un pays où des centaines de fidèles et pèlerins périssent régulièrement dans des mouvements de foule.



Une foule dense s'était rassemblée dans la ville de Hathras, à 140 kilomètres au sud-est de New Delhi, pour écouter un prédicateur populaire, mais une forte tempête de poussière a suscité la panique au moment où les fidèles partaient.



Selon les premières informations, "107 personnes sont mortes", a déclaré à la presse Chaitra V., commissaire divisionnaire de la ville d'Aligarh, dans l'Etat d'Uttar Pradesh. "Nous nous concentrons sur les secours et l'aide médicale aux victimes", a-t-elle ajouté.



De nombreuses personnes ont été écrasées ou piétinées, certaines sont tombées dans un égout au bord de la route en plein chaos.



"Les participants quittaient les lieux lorsqu'une tempête de poussière les a aveuglés, entraînant une mêlée et l'épisode tragique qui en a résulté", a déclaré à l'AFP Chaitra V.



Umesh Kumar Tripathi, un responsable médical, a indiqué aux journalistes que la plupart des victimes étaient des femmes et que de nombreuses personnes blessées avaient été admises à l'hôpital.



Un ballet d'ambulances transportait les blessés à l'hôpital.



Des hommes et des femmes en pleurs se sont rassemblés devant une morgue dans la ville d'Etah, où de nombreux corps ont été transportés, attendant des nouvelles de leurs proches.



Les incidents mortels sont fréquents dans les lieux de culte en Inde lors des principaux événements religieux.



- "Ecrasés à mort" -



"Lorsque la prédication a pris fin, tout le monde s'est mis à courir", a raconté Shakuntala à l'agence de presse indienne PTI.



"Les gens sont tombés dans un égout sur le bord de la route. Ils ont commencé à tomber les uns sur les autres et ont été écrasés à mort", a-t-elle témoigné.



Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une compensation de 2.400 dollars pour les proches des personnes décédées, et de 600 dollars pour les personnes blessées.



M. Modi a adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, dans un message sur le réseau social X. Le président Droupadi Murmu a également adressés ses condoléances aux familles en deuil.



Le chef du gouvernement de l'Etat de l'Uttar Pradesh Yogi Adityanath a "ordonné aux responsables de l'administration du district d'emmener immédiatement les blessés à l'hôpital", et "d'accélérer les opération de secours sur place", ont indiqué ses services.



Une enquête a été ordonnée sur les décès, ont indiqué ces mêmes services.



Les rassemblements religieux en Inde détiennent un triste record d'épisodes mortels dus à une gestion des foules défaillante et à des lacunes en matière de sécurité.



Au moins 112 personnes avaient perdu la vie en 2016 après une explosion causée par des feux d'artifice dans un temple où était célébrée la nouvelle année hindoue.



En 2013, ce sont 115 fidèles qui étaient morts dans une bousculade près d'un temple du Madhya Pradesh. Près de 400.000 personnes étaient rassemblées au moment où la rumeur avait couru qu'un pont était sur le point de céder, provoquant la bousculade.



Au moins 224 pèlerins étaient morts en 2008, et plus de 400 avaient été blessés, lors d'une bousculade autour d'un temple de la ville de Jodhpur (nord).

le Mardi 2 Juillet 2024 à 05:20 | Lu 49 fois