Plus de 1 000 élèves au Festival Rugby

Plus de 1 000 élèves ont participé ce matin au Festival scolaire coupe du monde de rugby qui s’est déroulé au stade Pater.



Ce matin, un haka géant a été réalisé par plus de 1 000 élèves dans le cadre du Festival scolaire Coupe du monde de rugby 2019, un événement proposé par la Fédération polynésienne de rugby (FPR) en association avec la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) et la Confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU).



Une quarantaine de classes issues des divers collèges et écoles primaires de Tahiti ont défilé dans la stade Pater, portant chacun les couleurs d’une des équipes engagées dans la Coupe du monde de rugby qui se déroule actuellement au Japon.­­ Après le défilé, les classes ont participé à un tournoi de “touch rugby” par équipes de sept joueurs, dont au moins trois filles.



Précisions de Gille Lafitte, directeur technique de la FPR : “Cela fait des mois que nous nous sommes mobilisés pour cet événement visant à initier les élèves au “touch rugby”. Ce projet “rugby scolaire” vise à impulser et à consolider la pratique du rugby à l’école dans le cadre de l’année de la Coupe du monde qui se déroule au Japon. Le Festival valorise cette pratique sportive comme outil pédagogique en contribuant aux différents domaines de l’enseignement scolaire, notamment à travers culturel avec la production du haka ou encore la recherche documentaire liée aux différents pays représentés.”