Pluies diluviennes : "Pas de victimes" mais de "gros dégâts" à Agen

Agen, France | AFP | jeudi 09/09/2021 - Les précipitations records de mercredi soir - l'équivalent de deux mois de pluies tombées en une soirée -- ont provoqué de "gros dégâts matériels" dans le centre-ville d'Agen, mais sans faire de victimes, a indiqué jeudi la mairie à l'AFP.



Dans plusieurs rues du quartier Jasmin du centre-ville, "tout ce qui était au rez-de-chaussée des habitations, à moins de deux mètres de hauteur, est complètement dévasté", et dans l'agglomération, plusieurs routes "se sont affaissées", ont expliqué les services de communication de la mairie.



Jeudi matin, la mairie procédait à des opérations de pompage et de nettoyage, et menait des opérations de porte-à-porte dans les secteurs les plus touchés afin de répertorier d'autres dégâts.



A 10h, aucune victime n'était à déplorer, et toutes les écoles de ville avaient rouvert comme en temps normal, a ajouté la même source.



Selon les secours du Lot-et-Garonne jeudi matin, les pompiers ont mené près de 300 interventions dans l'agglomération agenaise, après avoir reçu des centaines d'appels dans la nuit de mercredi à jeudi.



En milieu de nuit en Dordogne voisine, les pompiers ont également fait état d'inondations, de chutes d'arbres avec une centaine d'interventions des secours et sans blessés à déplorer.



Un peu plus à l’est, dans le Tarn, quelques dizaines d’appels sont parvenus aux pompiers en lien avec des orages, pour des inondations de caves notamment.



Dans le reste de l'Occitanie, où étaient attendues de fortes averses orageuses, aucun n'incident majeur n'était à déplorer jeudi matin, ont indiqué les services de secours de chaque département de la région.



A 10h00, jeudi, quatre départements d’Occitanie restaient en vigilance orange orages ou inondations (Haute-Garonne, Ariège, Gers et Tarn-et-Garonne), selon Météo-France qui prévoyait un "nouvel épisode pluvio-orageux intense" jeudi soir sur le midi toulousain "avec parfois de très forts cumuls de précipitations".