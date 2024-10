Plongée fatale à Tikehau, 18 mois avec sursis pour le moniteur irresponsable

Tahiti, le 1er octobre 2024 - Ce mardi, un moniteur de plongée a été condamné par le tribunal correctionnel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour un homicide involontaire commis en 2019 à Tikehau. En cause : une plongée déraisonnable à 78 mètres de profondeur en compagnie du gérant de son club qui, malheureusement, n'était ni préparé, ni équipé pour une telle descente.



Le gérant du club de plongée de Tikehau et son moniteur connaissaient bien leur métier. Pourtant, ce 7 septembre 2019, les deux hommes ont fait preuve d'inconscience, voire de folie. Leur projet : s'attaquer au “Trou des requins”. Une excursion sous-marine à plus de 50 mètres de profondeur, réservée aux plongeurs aguerris de niveau 3. Et si le moniteur était bel et bien qualifié, ce n'était pas le cas du gérant du club, certifié niveau 1. Une situation qui, hélas, n'a pas freiné les deux hommes dans leur entreprise.



Arrivés sans encombre dans la zone des 60 mètres, les choses se sont ensuite très vite compliquées pour les deux acolytes. L'alarme du moniteur se déclenchant une première fois après avoir franchi le seuil des 60 mètres, puis une seconde fois en raison d'un taux de toxicité de l'oxygène critique, et enfin une troisième fois lorsque ce taux a atteint sa limite. Ce qui a inévitablement entraîné une narcose à l'azote, ou l'ivresse des profondeurs, un état d'euphorie où les capacités de jugement des plongeurs sont altérées. Et si nul ne sait ce qui s'est réellement passé à 78 mètres de profondeur, une chose est sûre : la remontée vers la surface a été rapide. Trop rapide. Les deux hommes ont réalisé une ascension d'une minute et 24 secondes au lieu des 26 minutes requises pour remonter de cette profondeur. En cause : un problème d'équipement qui aurait précipité le gérant et son moniteur vers la surface contre leur gré. Une sortie de l'eau difficile durant laquelle le gérant a tout de suite manifesté des signes de malaise. Contactés immédiatement, les services de secours ont, hélas, mis du temps à intervenir en raison de l'éloignement et d'un problème technique. Trop tard malheureusement pour le quadragénaire qui a succombé quelques heures plus tard d'un problème de décompression.



Absent lors de l'audience ce mardi, le moniteur de plongée a, depuis cet événement, refait sa vie en métropole. Ce qui n'a pas empêché le tribunal de juger l'individu qui, selon le ministère public, était conscient des risques et qui a enfreint, pour l'occasion, toutes les règles en vigueur. Le tribunal correctionnel de Papeete a donc condamné l'homme, où qu'il soit, à 18 mois de prison avec sursis et devra verser au fils de la victime 1,8 million de francs.