Place à la 12ème édition du rallye "MATh'A ARA"

PAPEETE, le 2 mai 2018 - Ce rallye se fera ce vendredi à la Maison de la Culture et dans les jardins de Paofai, suivra ensuite la remise des prix. Il concernera les cinq meilleures classes de CM2 et de 6ème du fenua, de la catégorie "Tamarii". Pour les catégories Taure'a et Taurea're'a, les finales ont déjà eu lieu, en ligne.



Les dernières phases finales du rallye MATh'A ARA se feront ce vendredi à la Maison de la Culture et dans les jardins de Paofai, à 9 heures. Elles concerneront les cinq classes de CM2 et de 6ème qui ont été sélectionnées. " Chacune est représentée par quatre élèves qui devront encore résoudre des énigmes lors d’ateliers organisés à la Maison de la Culture, mais le reste de la classe ne sera pas inactif grâce à une liaison Internet qui lui permettra de participer depuis leur école ou leur collège en aidant à en résoudre certaines ", indique un communiqué.



Ce rallye est un outil actuel et moderne réalisé par des enseignants pour les élèves de la Polynésie française. Il " permet de confronter les élèves à des problèmes de recherche pour lesquels différents types de démarches sont possibles, qui favorisent l'initiative, l'imagination et l'autonomie, et de placer les élèves dans un contexte inhabituel qui valorise le travail en équipe et les implique dans un esprit de coopération. Ainsi ils acquerront les méthodes de travail qui conviennent à la démarche scientifique. "



" La première phase s’est déroulée en ligne au mois de novembre dernier. Au total, y ont participé 250 classes, représentant un total d’environ 7 000 élèves. Chaque classe devait s'organiser en groupe pour résoudre huit énigmes mathématiques conçues pour favoriser l’esprit de recherche et mettre en avant le travail d’équipe. Pour chaque niveau, une énigme a été posée en tahitien, marquisien, pa'umotu et une autre en anglais. La nécessité, de fournir une seule réponse argumentée pour toute la classe, était une incitation au débat scientifique en mathématiques, et la communication des démarches a été un aspect important de l’évaluation par le jury ", souligne l'équipe MATh'A ARA.



Trois concours ont donc été réalisés. Le premier était destiné aux classes de CM2 et de 6ème (catégorie Tamari'i), le second pour les élèves de 5ème et 4ème (catégorie Taure'a) et la dernière catégorie Taure'are'a était réservée aux classes de 3ème et 2nde.



" La finale des plus grands, Taure’a et Taure’are’a s’est déroulée en ligne du 8 au 17 mars. Les classes Taure’a et Taure’are’a arrivées en tête lors d’épreuves en ligne seront représentées par les deux délégués des classes qui sont invités pour recevoir leur prix. Pour les Taure’a, c'est la 4e 2 du collège de Punaauia qui se hisse sur la plus haute marche du podium, et pour les Taure’are’a, le premier prix revient à la 2de 11 du lycée La Mennais. "



La remise des prix aura lieu à 12h30 dans la loge n°1 de To’ata.



L'objectif de ce concours est de " rendre les mathématiques plus attractives aux collégiens et lycéens. On espère ainsi renforcer les vocations scientifiques qui sont nécessaires pour résoudre les problèmes technologiques complexes auquel le monde futur sera confronté ", conclut l'équipe.