Pirae renverse Tefana dans un match haletant

Tahiti, le 29 septembre 2024 - Ce vendredi soir, l'AS Tefana recevait l'AS Pirae pour le compte de la deuxième journée de championnat de Ligue 1 Vini. Dans un stade où un bon nombre de supporters étaient venus encourager leur équipe, les deux formations se sont livré une bataille intense, pleine de rebondissements.



Dès le coup d'envoi, l'AS Pirae, championne en titre, a imposé son rythme avec un pressing haut et agressif. L'équipe de Pirae a multiplié les assauts sur la défense de Tefana, se créant de nombreuses occasions dès les premières minutes de jeu. Pourtant, contre toute attente, c'est bien l'AS Tefana qui a ouvert le score à la 16e minute. C’est depuis le côté droit de Tefana qu’est venu le danger. Sur un centre tendu, c’est Tauatua Lucas qui après un contrôle du ballon, a trompé le gardien d’un tir croisé. Le match était lancé.



Malgré ce coup du sort, Pirae n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, l'équipe a continué d'imposer un rythme soutenu, espérant fatiguer son adversaire. C’est tout d’abord grâce a un numéro de duettiste entre Pito et Ngambia, particulièrement vifs sur leur aile, que Pirae a failli revenir au score. Dans la foulée, c’est Salem qui a réussi à se créer une nouvelle occasion par un magnifique retourné. Cependant, la défense de Tefana, solide et bien organisée, notamment grâce à ses deux défenseurs centraux, le capitaine Tiaiho et son binôme Hapipi, a su repousser les assauts. C’est même Tefana qui s’est produit la dernière occasion de cette première période grâce à ce même Hapipi qui, d’un tir puissant, est venu frôler la barre du gardien visiteur. À la mi-temps, l'équipe de Tefana menait toujours 1 à 0.



L’AS Pirae, réaliste



Au retour des vestiaires, la dynamique du match a commencé à changer. Cette fois, c’est Tefana qui a décidé de prendre le jeu à son compte, mettant la pression sur les buts de Pirae. À la 55e minute, le numéro 11 de Tefana, François Mu, a tenté sa chance avec une frappe puissante depuis le côté gauche. Un tir bien capté par le gardien adverse. Quelques minutes plus tard, à la 61e, une belle combinaison entre Lucas et Gitton a failli faire mouche, mais le tir est passé juste à côté des cages.



Cependant, contre le cours du jeu, c’est finalement l'AS Pirae qui est parvenue à égaliser. À la 69e minute, sur un débordement de Salem, toujours bien présent, un centre tendu a été repris avec autorité par Labaste au point de penalty, permettant à Pirae de revenir au score.



Le but a redonné confiance aux visiteurs, qui ont alors accentué leur domination. À la 84e minute, l'inévitable Mgambia, qui avait déjà causé bien des soucis à la défense de Tefana tout au long du match, a fait la différence. Après un travail individuel remarquable sur le côté droit, il est parvenu à éliminer son adversaire direct avant de pénétrer dans la surface. Face au gardien, il n’a laissé aucune chance, envoyant le ballon au fond des filets pour donner l'avantage définitif à son équipe.

Le coup de sifflet final a scellé la victoire de l'AS Pirae sur le score de 2-1. Tefana pourra nourrir des regrets, après avoir mené une bonne partie du match, mais la qualité offensive de Pirae, et notamment l'impact de ses ailiers, aura finalement eu raison de leur résistance.



Avec cette victoire, l'AS Pirae confirme son statut de favori dans cette Ligue 1, tandis que l'AS Tefana devra se ressaisir rapidement pour ne pas perdre de terrain dans la course au titre. Le championnat ne fait que commencer, mais déjà, ce match aura marqué les esprits des supporters des deux équipes



Emmanuel Rodor



(H.T. RÉACTIONS)

Viritua Tiaiho, capitaine de l’AS Tefana :

“ La saison est longue et nous nous battrons jusqu’à la fin”

“On avait pour objectif de rester invaincu à la maison malheureusement nous n’y sommes pas arrivés. Nous avons eu quelques défaillances qui nous ont coûté cher. C’est dommage car nous avons réussi à marquer en première mi-temps alors que nous avions eu du mal à rentrer dans le match. Et c’est en deuxième mi-temps où nous avons maitriser le ballon que nous avons pris deux buts. Malgré ça je suis fier de mes coéquipiers car nous avons proposé du jeu et l’esprit de Tefana est toujours présent. Nous avons été solides dans les duels. Il faut se remettre au travail la saison est longue et nous nous battrons jusqu’à la fin.”



Vatea Terai, entraineur de Pirae :

“Pour nous un match n’est jamais fini”

“Nous avons une équipe avec un gros caractère et ça depuis longtemps. Pour nous un match n’est jamais fini. Nous sommes passés de dominés à dominants en une mi-temps mais malgré ça nous avons su garder la tête froide et inscrire ces deux buts dans un moment difficile. Je suis très fier de mes garçons car ils travaillent beaucoup et ont su aussi faire profil bas quand il le fallait. Ce groupe se construit entre expérimentés et jeunes. Aujourd’hui nous avions quatre M18 avec nous qui s’entrainent régulièrement avec la première et ce soir ils se sont fondus dans le collectif. Ça va être décisif d’avoir un groupe étoffé car la saison sera longue et les matchs durs. Nous avons déjà quatre blessés dont un qui a fini la saison. Tout le monde doit être impliqué.”