"Pipigate" à bord d'un vol Air India: le passager libéré sous caution

New Delhi, Inde | AFP | mardi 31/01/2023 - Un ancien cadre supérieur de la banque américaine Wells Fargo a été libéré sous caution mardi après avoir passé plusieurs semaines en prison pour avoir supposément uriné sur sa voisine lors d'un vol d'Air India.



Shankart Mishra, alors vice-président du géant bancaire pour ses activités en Inde, avait été arrêté en janvier.



L'homme âgé de 34 ans est accusé d'avoir uriné, alors qu'il était ivre, sur une femme de 72 ans installée en classe affaires lors d'un vol le 26 novembre dernier entre New York et New Dehli.



Cet incident a été baptisé "pipigate" par les médias locaux.



Un tribunal de la capitale indienne a ordonné la libération de M. Mishra moyennant une caution de 100.000 roupies (1.200 dollars), contredisant la décision d'un tribunal de rang inférieur qui avait qualifié cet acte de "complètement dégoutant et répugnant".



M. Mishra a réfuté les accusations portées contre lui et son avocat a dit au tribunal que la femme, une danseuse classique indienne, avait en réalité uriné sur elle-même.



Le mis en cause a été interdit de vol sur Air India pendant quatre mois et a aussitôt limogé par Wells Fargo lorsque les allégations contre lui ont été rendues publiques.



La compagnie indienne Air India a écopé d'une amende de 37.000 dollars (environ 34.000 euros) pour la gestion de cet incident.



Le régulateur indien de l'aviation civile a également infligé une amende de 300.000 roupies (environ 3.400 euros) au directeur des services en vol d'Air India.



Le pilote du vol a quant à lui vu sa licence suspendue pendant trois mois pour avoir "manqué à son devoir" d'assurer la sécurité et la discipline dans l'appareil.