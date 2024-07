Philippines: une quantité "minime" de pétrole s'échappe du pétrolier naufragé

Manille, Philippines | AFP | lundi 29/07/2024 - Les garde-côtes philippins ont déclaré lundi que le pétrolier ayant fait naufrage au large de Manille ne laissait désormais échapper qu'une quantité "minime" de pétrole.



Le MT Terra Nova, qui battait pavillon philippin, a coulé jeudi matin par gros temps, entraînant la mort d'un membre d'équipage et menaçant de provoquer l'une des pires marées noires dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.



Des plongeurs ont commencé à colmater les neuf valves qui fuient samedi, réduisant la quantité de pétrole se déversant en mer à un litre par heure.



La fuite est désormais "minime" et "très contrôlable", a déclaré aux journalistes le commandant Michael John Encina, de la station des garde-côtes de Bataan, à l'ouest de Manille.



Des vues aériennes ont permis de constater que la nappe de pétrole avait considérablement diminué en taille, passant de 14 à 6,4 kilomètres, a-t-il ajouté.



Le siphonnage des 1,4 million de litres d'hydrocarbures de la cale du navire, qui repose à 34 mètres de fond, débutera mardi.



Le naufrage du MT Terra Nova s'est produit alors que de fortes pluies alimentées par le typhon Gaemi et la mousson saisonnière ont frappé Manille et les régions environnantes ces derniers jours.



Les Philippines ont eu des difficultés à contenir de graves marées noires dans le passé.



Il a fallu des mois pour nettoyer l'île après qu'un pétrolier transportant 800.000 litres de fioul industriel a coulé au large de l'île centrale de Mindoro l'année dernière, contaminant ses eaux et ses plages et dévastant les industries de la pêche et du tourisme.