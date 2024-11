Philippines: un incendie ravage des centaines d'habitations dans un bidonville de Manille

Manille, Philippines | AFP | dimanche 23/11/2024 - Des flammes et une épaisse fumée noire s'élèvent dimanche dans le ciel de Manille, où le feu ravage des centaines d'habitations dans un bidonville, a indiqué le service d'incendie de la capitale philippine.



Le service d'incendie et de secours de la capitale philippine a déclaré qu'environ 1.000 habitations avaient été touchées par l'incendie qui aurait débuté au deuxième étage d'une des maisons.



Aucune victime n'est à déplorer pour le moment.



Des images de drone diffusées en ligne par l'agence municipale de lutte contre les catastrophes montrent des habitations ravagées par les flammes.



Selon les pompiers, quelque 2.000 familles habitaient dans ce bidonville, situé dans le quartier de Isla Puting Bato.



Leonila Abiertas, 65 ans, a perdu presque tous ses biens, mais a réussi à sauver l'urne funéraire qui abrite les cendres de son mari.



"Je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir recommencer ma vie après cet incendie", a-t-elle confié, éplorée, à l'AFP.



Quelque 36 camions et quatre bateaux de pompiers ont été déployés, tandis que l'armée de l'air a envoyé deux hélicoptères pour aider à éteindre les flammes.