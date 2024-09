Philippines: le pétrole d'un navire coulé récupéré, un désastre évité

Manille, Philippines | AFP | jeudi 12/09/2024 - Le gouvernement philippin a annoncé avoir achevé jeudi la récupération de la cargaison de carburant d'un pétrolier ayant coulé dans la baie de Manille, évitant ainsi une "catastrophe environnementale".



Le MT Terranova, battant pavillon philippin, a coulé avec 1,4 million de litres de fioul industriel le 25 juillet par une mer agitée en raison du typhon Gaemi, tuant un membre d'équipage.



Une éventuelle fuite du carburant aurait pu provoquer la plus grande marée noire du pays et une "catastrophe environnementale" avaient averti les garde-côtes.



"Les sauveteurs nous ont dit que nous avions récupéré 96% des déchets pétroliers", a déclaré le commandant Michael John Encina, de la station des garde-côtes de Bataan, dans des commentaires vidéo partagés avec la presse par les garde-côtes philippins.



Les autorités ont décidé après une réunion jeudi d'annoncer pour vendredi la "fin des opérations de siphonnage", a ajouté l'officier, qui supervise les opérations.



Quelque 1,38 million de litres de déchets pétroliers ont été récupérés entre le 19 août et le 10 septembre, avaient indiqué plus tôt les garde-côtes.



Le mélange d'huile et d'eau a été acheminé vers une installation de traitement près de Manille.



Par précaution, les gouvernements locaux ont néanmoins imposé des zones "d'interdiction de pêche" affectant des dizaines de milliers de pêcheurs dans la baie.



Le gouvernement envisage d'ouvrir une enquête, mais Encina n'a pas donné de détails.



L'une des pires marées noires de l'histoire des Philippines s'est produite en février 2023, lorsqu'un pétrolier transportant 800.000 litres de fioul industriel a coulé au large de l'île centrale de Mindoro.



Ce carburant a contaminé les eaux et les plages le long de la côte de la province orientale de Mindoro, portant un coup dur aux industries de la pêche et du tourisme.