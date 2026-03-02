

Philippines: la Chine fustige un projet américain d'usine de munitions

Pékin, Chine | AFP | jeudi 26/03/2026 - La Chine a appelé jeudi les Etats-Unis à ne pas introduire le "chaos de la guerre" en Asie-Pacifique, après que Washington et ses alliés ont annoncé envisager la construction d'une usine de munitions aux Philippines.



Le sujet est d'autant plus sensible pour Pékin que Manille lui dispute plusieurs îles en mer de Chine méridionale, vaste étendue maritime réputée riche en hydrocarbures et située entre leurs deux pays.



Un groupe de défense intergouvernemental dirigé par les Etats-Unis a accepté la semaine dernière d'évaluer le financement d'une nouvelle ligne d'assemblage et de production de munitions aux Philippines.



Cette décision a été prise par les 16 membres du "Partenariat pour la résilience industrielle en Indo-Pacifique" (PIPIR, en anglais), qui comprend notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les Philippines.



Interrogé jeudi sur ce projet lors d'un point presse régulier, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a estimé qu'il était déstabilisateur pour la région.



"Les Etats-Unis et leurs alliés devraient sincèrement respecter les aspirations communes des pays de la région et oeuvrer davantage en faveur de la paix et de la stabilité, plutôt que d'introduire en Asie-Pacifique l'affrontement entre blocs, la confrontation ou encore le chaos de la guerre", a-t-il souligné.



"Si le pays concerné accepte de se transformer en baril de poudre et en dépôt de munitions, cela finira par se retourner contre lui", a-t-il estimé, prévenant que la Chine "défendra fermement sa souveraineté territoriale".



Pékin et Manille se sont fréquemment affrontés ces dernières années autour de territoires disputés en mer de Chine méridionale.



Invoquant des arguments à caractère historique, la Chine revendique la quasi-totalité des îlots de cette mer. Elle conteste les conclusions d'une cour d'arbitrage internationale, selon lesquelles ses revendications n'ont aucune base juridique.

le Jeudi 26 Mars 2026 à 05:16 | Lu 174 fois





