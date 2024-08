Philippines: au moins 11 morts dans un incendie dans le quartier chinois de Manille

Manille, Philippines | AFP | vendredi 02/08/2024 -Un incendie a ravagé un immeuble du quartier chinois de Manille tôt vendredi, entraînant la mort d'au moins 11 personnes, ont indiqué les autorités locales.



Les pompiers, aidés de quatorze camions, ont mis deux heures à maîtriser le feu qui s'est déclaré dans le quartier de Binondo à Manille, selon un communiqué du service de secours anti-incendie de la capitale.



Les pompiers ont ensuite retrouvé le corps de onze personnes à l'intérieur de cet immeuble de cinq étages, a ajouté le service de secours. Le bâtiment abritait des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs.



La cause de l'incendie et l'identité des victimes étaient encore inconnues en fin de matinée. Vers midi, des corbillards attendaient dans la rue afin de transporter les corps, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur les lieux.