Philippines: 45 tués dans l'accident d'un avion militaire

Cotabato, Philippines | AFP | dimanche 04/07/2021 - Au moins 45 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dimanche dans l'accident d'un avion militaire transportant des troupes, qui s'est écrasé et a pris feu après avoir manqué la piste d'atterrissage dans le sud des Philippines, selon les autorités.



Une centaine de personnes, pour la plupart de jeunes diplômés de l'armée, se trouvaient à bord de cet avion de transport C-130, qui s'est écrasé à la mi-journée sur l'île de Jolo, dans la province de Sulu.



Certains soldats ont sauté de l'appareil en flammes avant qu'il ne s'écrase au sol et qu'il explose, a déclaré le major général William Gonzales, commandant de la force opérationelle interarmées de Sulu.



Il s'agit d'un des accidents d'avion les plus graves dans le pays.



"C'est un jour triste, mais nous devons garder espoir", a réagi le major général Gonzales dans un communiqué. "Nous enjoignons la nation à prier pour ceux qui sont blessés et ceux qui ont péri dans cette tragédie".



Parmi les morts figurent 42 soldats et trois civils, selon l'armée philippine, qui a précisé que 49 militaires et quatre soldats blessés ont été hospitalisés.



Cinq membres des forces armées sont toujours portés disparus.



Le chef des forces armées, le général Cirilito Sobejana, a expliqué que l'avion, qui transportait des militaires depuis Cagayan de Oro, sur l'île méridionale de Mindanao, a raté la piste d'atterrissage alors qu'il tentait d'atterrir.



L'appareil a alors tenté de "regagner de la puissance mais cela n'a pas réussi", a-t-il ajouté.



Il s'agit d'un accident et non d'un attentat, a insisté le porte-parole des forces armées, le général Edgard Arevalo, à la radio DZBB.



Le porte-parole de l'armée de l'air, le lieutenant-colonel Maynard Mariano, a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de cet accident.



Des photos du lieu de l'accident, publiées par la force opérationelle interarmées de Sulu, montrent la queue de l'avion endommagée et les débris fumants de la section arrière du fuselage près de cocotiers.



Des photos prises par la chaîne philippine Pondohan TV et publiées sur sa page Facebook montrent les décombres de l'avion qui a été détruit par les flammes. Un épais panache de fumée noire s'élève au-dessus des maisons situées non loin du lieu de l'accident.



L'avion s'est écrasé près d'une carrière située dans une région peu peuplée, a déclaré à l'AFP le lieutenant Jerrica Angela Manongdo, ajoutant que dimanche en fin d'après-midi, les opérations de secours étaient terminées.



Appareil brisé en deux



Un lycéen, Almar Hajiri Aki, a raconté à l'AFP qu'il se tenait au bord d'une route quand il a entendu une "forte explosion" derrière lui.



"J'ai pensé que notre maison avait été touchée", a déclaré le jeune homme de 21 ans, qui s'est précipité avec ses voisins pour aider à extirper les soldats des décombres.



Selon les premiers éléments, l'avion a dépassé la piste d'atterrissage et s'est brisé en deux, a déclaré à l'AFP le lieutenant général Corleto Vinluan, chef du commandement de l'Ouest de l'île de Mindanao.



La plupart des passagers avaient récemment reçu une première formation militaire et avaient été envoyés sur cette île dans le cadre d'une force opérationnelle conjointe de lutte contre le terrorisme dans cette région à majorité musulmane.



L'armée est très présente dans le sud des Philippines en raison des activités du groupe islamiste Abou Sayyaf, considéré comme une organisation terroriste par Washington.



De sanglants attentats terroristes et des enlèvements de touristes étrangers et de missionnaires chrétiens sont attribués à cette organisation.



Le sénateur Richard Gordon a souligné que cet accident est le quatrième cette année ayant entraîné un "lourd bilan". "Achetons-nous des appareils en mauvais état avec l'argent du peuple?", s'est-il interrogé sur Twitter.



Le porte-parole présidentiel Harry Roque a qualifié l'accident de "très malheureux", et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine John Law a présenté ses "condoléances les plus sincères" aux familles des victimes.



Cet accident survient après qu'un hélicoptère Black Hawk s'est écrasé en juin lors d'un vol d'entraînement de nuit, tuant les six personnes qui étaient à bord.



Trois pilotes et trois aviateurs étaient décédés lorsque leur S70-i s'est écrasé près du terrain d'entraînement de Crow Valley, au nord de Manille, ce qui a entraîné l'immobilisation de toute la flotte.