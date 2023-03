Philippines: 31 morts dans l'incendie d'un ferry, selon un nouveau bilan

Manille, Philippines | AFP | jeudi 29/03/2023 - L'incendie d'un ferry dans le sud des Philippines a fait au moins 31 morts, a indiqué jeudi un gouverneur régional, révisant nettement à la hausse le bilan de la catastrophe après la mise au jour de 18 nouveaux corps à l'intérieur de l'épave calcinée.



Le Lady Mary Joy 3 se rendait de Zamboanga City, sur l'île de Mindanao, à l'île de Jolo, dans la province de Sulu, lorsque l'incendie s'est déclaré mercredi en fin de journée, poussant les passagers à sauter par-dessus bord, a déclaré le responsable régional chargé de la gestion des catastrophes, Nixon Alonzo.



Les sauveteurs, notamment les garde-côtes philippins et des pêcheurs, ont pu secourir 195 passagers et 35 membres d'équipage alors que le ferry prenait feu au large de l'île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan (sud).



Le bilan initial a plus que doublé après la découverte de 18 corps sur le navire, a déclaré à l'AFP le gouverneur de Basilan, Jim Salliman, précisant que l'origine de l'incendie n'était à ce stade "pas claire".



"Nous avons d'abord recensé 13 morts, puis 18 nouveaux décès, ce qui fait maintenant 31 morts", a-t-il ajouté.



"Les gens ont paniqué parce qu'ils dormaient lorsque le feu s'est déclaré", a déclaré le commandant Rejard Marfe, des garde-côtes philippins.



Alors que l'incendie se propageait, le capitaine a laissé le navire s'échouer "pour que davantage de personnes puissent survivre et qu'il soit plus facile de nager jusqu'au rivage", a déclaré M. Marfe à l'AFP.



M. Salliman a déclaré que le nombre de disparus pourrait être plus important, car le nombre de passagers à bord du navire était supérieur aux 205 officiellement inscrits.



"Il y a probablement des passagers qui n'ont pas été enregistrés dans le registre", a-t-il précisé.



Des photos publiées par les garde-côtes montrent l'un de leurs navires en train d'éteindre les flammes sur le ferry tandis que des sauveteurs à bord d'embarcations plus petites repêchent les passagers.



Les Philippines, un archipel de plus de 7.000 îles, souffrent d'un système de transport maritime médiocre, avec des ferries mal réglementés, souvent surchargés et sujets aux accidents.