Philippe Bauduin à la tête du conseil d'administration de la Socredo

Tahiti, le 3 octobre 2024 - Le vendredi 27 septembre dernier, Philippe Bauduin a été nommé président du conseil d'administration de la Socredo. Il succède à Jacques Moineville qui occupait cette fonction depuis décembre 2017.



Après plus de 40 ans d'expérience dans le secteur bancaire, que ce soit en France, en Outre-mer ou à l'international, Philippe Bauduin prend désormais les reines de la Socredo. Directeur général adjoint de l'Agence Française de Développement (AFD) de 2016 à 2021, ce dernier s'est démarqué pour avoir joué un rôle clé dans la définition des orientations stratégiques de l'institution, notamment en matière de transition énergétique et de développement durable. Des missions qu'il sera également amené à assurer au sein de la Socredo : " Je suis honoré d'assumer la présidence du Conseil d'administration de la Socredo, une belle institution solidement ancrée dans la société polynésienne et engagée dans le développement durable. Mon parcours m'a permis de comprendre les défis spécifiques des régions insulaires, notamment en matière de transition énergétique et d'inclusion sociale. Ensemble, avec les équipes, nos clients et partenaires, nous relèverons les défis d'aujourd'hui et de demain pour contribuer au développement économique et durable de notre fenua."



D'après communiqué.