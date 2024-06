Philip Schyle reconnu coupable, mais dispensé de peine

Tahiti, le 25 juin 2024 – L’ancien maire de Arue, Philip Schyle, a été reconnu coupable, mardi, de prise illégale d’intérêts dans le cadre de l’affaire de l’affaire de la Tetiaroa Royal Race. L’ancien maire de Arue ainsi que ses coprévenus ont en revanche été dispensés de peine.



Une semaine après avoir comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre de prise illégale d’intérêts dans l’affaire de la Tetiaroa Royal Race, l’ex-maire de Arue, Philip Schyle, a été reconnu coupable, mardi, des faits pour lesquels il était poursuivi. Tout comme l’intégralité de ses coprévenus, parmi lesquels d’anciens élus de la commune, l’ancien tāvana a été dispensé de peine. Dans cette affaire, il leur était reproché d’avoir attribué deux subventions – pour un montant total de 11 millions de francs – à une association de promotion du va’a alors même que certains d’entre eux appartenaient au bureau de ladite association.



Lorsque le délibéré a été rendu, mardi, l’avocat de Philip Schyle, Me Dominique Bourion, a évoqué une “forme de relaxe” : “Il y a eu un problème de forme. Ce qui signifie que pour le tribunal, il n'y a pas vraiment eu d'intention de frauder ou de violer la loi. C’est donc une forme de relaxe puisqu'il y a, certes, une culpabilité de forme, mais il y a aussi une dispense de peine. Cela veut dire qu'en fin de compte, ils ne méritaient pas une peine. C'est pour moi très révélateur de ce que l'ensemble de ces prévenus sont, c'est-à-dire des personnes vraiment honnêtes, extrêmement correctes. C'est de toute façon ce que j'ai toujours défendu et c'est ce qu'ils méritent.”



Rappelons que lors de l’audience devant le tribunal correctionnel le 18 juin, Philip Schyle avait également dû répondre de “favoritisme” dans le cadre d’une autre affaire portant sur le saucissonnage du marché de 35 millions portant sur la rénovation de la mairie. Au terme d’un court délibéré, l’ancien maire et ses trois coprévenus avaient été relaxés.