Pêche illégale en Guyane: neuf tonnes de poissons saisies à bord d'un navire brésilien

Cayenne, France | AFP | mardi 23/07/2024 - Les autorités françaises ont saisi neuf tonnes de poissons à bord d'un navire brésilien, contrôlé en pleine "pêche illégale" au large de la Guyane mi-juillet, et placé le capitaine en garde à vue, a annoncé le préfet de ce territoire français d'Amérique du Sud mardi.



Ce navire a été contrôlé le 10 juillet dans les eaux territoriales françaises avant d'être "dérouté" vers le port du Larivot, et il "sera détruit dans les prochains jours", indique le préfet de Guyane dans un communiqué.



Les forces armées ont saisi "neuf tonnes de poissons, 10 kg de vessies natatoires (organe qui permet à un poisson de flotter, NDLR) et 3 km de filets" à bord, peut-on encore lire.



Dans les eaux guyanaises, la vessie natatoire de l'acoupa rouge (poisson argenté aux nageoires rouges) fait notamment l'objet d'une importante pêche illégale en raison des vertus médicinales, voire aphrodisiaques, que certains lui prêtent. Les autorités n'ont toutefois pas précisé pour la saisie du début juillet s'il s'agissait de vessies natatoires issues de ce poisson.



En juin, le préfet de Guyane avait annoncé la destruction de quatre navires brésiliens également contrôlés "en action de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises".



L'opération avait permis la saisie de 7,5 tonnes de poissons, 28 km de filets, et les capitaines des quatre navires avaient été placés en garde à vue et s'étaient vu remettre une convocation devant la justice.



La lutte contre la pêche illégale est un défi dans ce département français frontalier du Brésil.



Fin mars, lors d'un déplacement en Guyane, le président Emmanuel Macron avait promis de combattre ce phénomène.



Cette nouvelle opération porte à au moins 11 le nombre de navires utilisés pour cette activité illicite détruits depuis le début de l'année.