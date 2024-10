Pêche en famille pour les Parker

Tahiti, le 30 septembre 2024 – À l’embouchure de la rivière Fauoro, à Teahupo’o, on surfe… et on pêche ! Après les ina’a, la semaine dernière, place aux plus gros poissons, ce lundi, partagés entre les frères, sœurs et cousins de Didier Parker.





Lundi matin, au milieu des touristes, des prestataires nautiques et des surfeurs vaquant à leurs occupations, la famille Parker avait posé son grand filet à l’embouchure de la rivière Fauoro, au PK 0 de Teahupo’o.



Les poissons y sont de retour en abondance depuis la semaine dernière. Pour Heimiri Afo, secouriste bénévole lors des compétitions de surf depuis plusieurs années, c’est le moment de se jeter à l’eau. “On a commencé par les ina’a, la semaine dernière, et là, on est plus sur des becs-de-cane et des carangues. Les ina’a sont comme des appâts : quand ils reviennent dans la rivière, ils attirent les plus gros poissons”, explique la jeune femme, venue pêcher avec sa maman, ses tantes et ses oncles.



Consommation personnelle

Parmi eux, Didier Parker, 66 ans, dont la pirogue de pêche fait partie du paysage à la pointe Fare Mahora. “La mer est un peu trop forte ce matin : ce n’est pas l’idéal pour pêcher au filet. La semaine dernière, j’ai pu livrer Taravao plusieurs fois en ina’a. Il n’y a pas beaucoup de poissons en ce moment, donc les gens sont preneurs. Aujourd’hui, ce sera pour notre consommation personnelle”, souligne le pêcheur, une fois le filet resserré et remonté. Malgré les crues et les travaux, Didier Parker se montre confiant : “Ça ne change pas. On peut continuer à pêcher ici”, assure-t-il.



Sur la plage, Manarii, Ie conjoint de Heimiri Afo, lui-même fils de pêcheur originaire de Hitia’a o te Ra, a observé le travail d’équipe tout en surveillant les enfants. “On en profite pour leur montrer les poissons, pour les initier à notre culture et à nos traditions.”





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 30 Septembre 2024 à 20:18 | Lu 1119 fois