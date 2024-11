Pauvreté: les Restos du coeur démarrent leur 40e campagne, tournée vers les familles

Gennevilliers, France | AFP | mardi 19/11/2024 - Un barème plus favorable pour les familles monoparentales et une aide prioritaire pour les jeunes enfants: les Restos du cœur lancent mardi leur 40e campagne de distribution alimentaire en mettant l'accent sur ces profils vulnérables, toujours plus nombreux à frapper à la porte de l'association.



Dès cet hiver, "nous allons renforcer fortement notre soutien à destination des tout-petits, mais aussi des familles monoparentales, en apportant des réponses au plus près des besoins alimentaires, matériels, mais aussi de lien social et d'insertion", a déclaré le président des Restos du coeur Patrice Douret.



Au fil du temps, le public rencontré par l'association fondée par Coluche en 1985 s'est diversifié. Le nombre de familles a notamment grimpé, en particulier celles monoparentales qui représentent un quart des bénéficiaires. L'an dernier, l'association a accueilli au total 128.000 enfants de moins de trois ans, un chiffre en hausse de 1,6%.



"C'est une réalité que nous ne pouvons plus accepter", a martelé Patrice Douret, qui a appelé le gouvernement à soutenir les associations de lutte contre la pauvreté, en difficultés "depuis le choc inflationniste", en mettant en place notamment une TVA à 0% pour leurs achats.



A l'occasion du lancement de cette campagne, le président des Restos a reçu le Premier ministre dans un chapiteau éphémère de l'association, installé à Gennevilliers, au nord de Paris, comme c'était le cas 40 ans plus tôt. Michel Barnier est revenu sur la situation financière délicate de la France: "On doit réduire cette dette. Mais je ne veux pas que cet effort touche les plus fragiles". Il a également assuré qu'il ne laisserait "pas réduire le budget de solidarité".



- Retour dans le vert -



Les Restos du coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, sont passés par une phase délicate financièrement mais ont retrouvé un peu d'air. Leurs comptes sont finalement dans le vert: ils ont dégagé un excédent de 22 millions d'euros pour la campagne 2023-2024, alors qu'ils s'attendaient à un déficit de 35 millions d'euros.



A la rentrée 2023, l'association avait tiré la sonnette d'alarme, avertissant de sa fragilité financière. Son président avait alors lancé un appel exceptionnel aux dons, auquel ont répondu les Français.



Les Restos n'étaient plus en mesure de faire face à l'afflux de personnes se présentant à eux, dans un contexte de hausse des coûts de fonctionnement. En outre, pour la première fois de leur histoire, ils ont dû baisser le niveau de revenu qui donnait droit à l'aide alimentaire, ce qui les a conduit à refuser 110.000 personnes lors de la campagne de 2023-2024.



- 1,3 million de bénéficiaires -



Ils ont toutefois accueilli 1,3 million de bénéficiaires, soit autant que lors de la précédente campagne. L'association a distribué 163 millions de repas, le deuxième plus gros chiffre réalisé après les 171 millions de la campagne précédente.



"Qu'en sera-t-il demain alors que tous les indicateurs montrent que depuis 2020 la situation s'aggrave?", s'est inquiété le président des Restos du coeur.



Lors de la dernière campagne, 70% des personnes accueillies par l'association vivaient avec moins de 600 euros par mois, soit une hausse de 10 points par rapport à la précédente.



"Les familles qui frappent à la porte des Restos au départ c'est parce qu'elles ont faim, mais on essaie aussi de trouver des solutions pour les aider à sortir de la précarité", témoigne auprès de l'AFP Murielle Dappe, 62 ans, bénévole au sein de l'association depuis sept ans.



Les Restos proposent notamment dans leurs différents centres d'accueil des ateliers d'aide à la recherche d'emploi, de soutien aux démarches administratives ou encore des cours d'informatique.



En France, plus de neuf millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1.216 euros par mois, selon les derniers chiffres de l'Insee portant sur l'année 2022. Cela représente 14,4% de la population.