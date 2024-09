Passation de pouvoir : François-Noël Buffet ministre des Outre-mer “de plein exercice”

Paris, le 23 septembre 2024 - Marie Guévenoux a passé le relais à son successeur lors d'une brève cérémonie au ministère des Outre-mer, à Paris. Le sénateur LR François-Noël Buffet se dit “fier de servir” et conscient que “la première des priorités” est du côté des “tensions” en Nouvelle-Calédonie et en Martinique.



C'est un exercice convenu et maintes fois répété ces dernières années et même ces derniers mois : Marie Guévenoux a remercié ses équipes et souhaité bonne chance à son successeur au ministère des Outre-mer. “Sept mois et quelques jours, le temps politique est forcément trop court”, a-t-elle reconnu, avant d'avoir un mot pour son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, lui aussi membre sortant du gouvernement.



François-Noël Buffet, qui prend la suite de Marie Guévenoux, rue Oudinot, travaillera dans un cadre différent. Il a pris soin de l'énoncer lui-même, lors de sa brève allocution dans la cour du ministère : “Le Premier ministre a décidé de me confier un ministère de plein exercice, rattaché à Matignon”, a-t-il développé, histoire de rappeler que son poids politique est censé être plus important que celui d'un simple ministre “délégué”.



“Ce ministère est une chance”



“Je suis fier de servir”, a ensuite affirmé le nouveau ministre des Outre-mer. “Ce ministère des Outre-mer est pour moi un vrai choix, une chance ! Je travaillais justement ces jours-ci à un rapport sur la Polynésie. Ce travail doit être rendu dans quelques semaines.”



Après avoir lancé “un appel à l'unité de nos compatriotes”, François-Noël Buffet s'est dit “déjà au travail”. Il reconnaît que sa nomination intervient à un moment particulier de l'histoire des Outre-mer : “Chacun sait ici qu'il y a des situations de tensions, je les connais. Cela sera la première de mes priorités, bien sûr !” Pense-t-il à la situation au Fenua, à la Nouvelle-Calédonie ou encore à la Martinique ? Le nouveau ministre ne l'a pas précisé. Tout le charme de son nouvel emploi est que les “situations de tension” ne manquent pas, l'abondance des crises provoquant plutôt l'embarras du choix.

Qui est François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer ?



C'est un job qui n'a pas trouvé preneur tout de suite : la rue Oudinot sera finalement occupée par François-Noël Buffet, sénateur de droite Les Républicains (LR). Pour cet élu de l'Hexagone, maire honoraire d'une petite commune à côté de Lyon, la mission représente un tournant. Le parlementaire de 61 ans était jusqu'alors président de la commission des lois du Sénat.



Si la chaîne Public Sénat le décrit comme un “fin connaisseur des Outre-mer”, c'est en raison de sa participation, en 2021, à l'écriture d'un rapport d’information sur les problèmes sécuritaires à Mayotte. Parmi ses préconisations : un renforcement des limitations de l’accès à la nationalité française par le droit du sol. L'élu a également intégré, en 2022, la mission d’information de la Haute-Assemblée sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Partisan de la réforme du dégel du corps électoral qui a mis le feu aux poudres, il prône maintenant le “retour au dialogue”. Auteur de plusieurs rapports et d'une proposition de loi sur la lutte contre le terrorisme, il est perçu dans son assemblée comme un spécialiste du fait “sécuritaire”.

