Pas moins de 70 Boombox connectées à l'occasion des Sound days

PAPEETE, le 20 juin 2019 - Pour fêter la musique, la Plazza haute du centre Vaima organise les Sound days. Cet événement propose une scène ouverte à tous, entrecoupée de concerts d'artistes connus sur la pause méridienne. Mercredi, un Boombox challenge a été proposé.



" Techniquement, on pouvait connecter jusqu'à 100 Boombox, on en a recensé finalement 70 ", explique Camille Lecomte. " On aurait pu en avoir beaucoup plus, mais un certain nombre de jeunes n'ont pas souhaité jouer le jeu. "



Camille Lecomte effectue un stage pour la Plazza haute du centre Vaima dans le cadre de ses études à l'École de commerce de Tahiti.



Dans ce cadre, elle organise des événements et se charge de la communication de l'association des commerçants. Elle a imaginé les Sound days à l'occasion de la fête de la musique et a mis en place un "Boombox challenge". Il a eu lieu mercredi après le passage de Dj Nuno da Rocha aux platines.



" Il a permis, au-delà du challenge, de sensibiliser les plus jeunes au bruit. En disant qu'on pouvait utiliser des box mais dans certaines circonstances particulières seulement pour en pas gêner le voisinage ."



Les Sound days ont commencé le 12 juin dernier. Ils consistent en une scène ouverte à tous. Entre 11h30 et 13h30, des artistes connus se sont succédé tous les jours de la semaine.