Pas de profession de foi Tavini dans les îles pour le second tour

Tahiti, le 24 avril 2023 – La propagande électorale en vue du second tour des élections territoriales de dimanche prochain sera acheminée dans les prochains jours. Les listes Tapura et A Here ont choisi de faire parvenir professions de foi et bulletins à l'ensemble des électeurs de Polynésie. La liste Tavini a en revanche décidé de faire parvenir ces deux documents uniquement aux électeurs de Tahiti et Moorea-Maiao. Ceux des îles ne recevront que le bulletin.



À moins d'une semaine du second tour des élections territoriales, le haut-commissariat rappelle la procédure en matière de distribution de la propagande électorale aux électeurs. Les candidats ont libre choix de faire appel ou non à la commission de propagande pour la distribution d'une profession de foi et d'un bulletin de vote à chaque électeur. Ainsi, les listes Tapura Huiraatira et A Here ia Porinetia ont toutes les deux déposé leurs 219 000 professions de foi et bulletins de vote qui seront distribués à l'ensemble des électeurs des huit sections de Polynésie. La liste Tavini Huiraatira a en revanche décidé de déposer seulement 152 000 documents électoraux auprès de la commission à destination des électeurs de Tahiti et Moorea-Maiao. Les électeurs des îles ne recevront que les bulletins de vote. Lors du second tour des élections législatives déjà, le Tavini avait choisi de ne pas envoyer sa profession de foi, estimant qu'il s'agissait du “même document qu'au premier tour”.



Le haut-commissariat indique que la mise sous pli des documents électoraux a débuté le 21 avril. Deux cents vacataires ont été recrutés pour l'occasion par l'intermédiaire du Sefi. La propagande est acheminée depuis ce lundi par voies maritime et aérienne. Des moyens militaires aériens seront également utilisés pour larguer le matériel électoral sur les îles qui sont dépourvues d’aéroport.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 24 Avril 2023 à 19:24 | Lu 556 fois